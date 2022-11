Il est toujours un peu délicat de trouver un cadeau à notre douce moitié, on hésite, on se demande s’il plaira. Pour vous aider, voici des idées variées, pour tous les goûts !

Olivia Lévy La Presse

Un sac indémodable

Ce sac style reporter est fabriqué à partir du cuir italien aniline qui a fait la renommée de la marque montréalaise m0851, qui célèbre ses 35 ans cette année. Un classique qui va durer toute une vie.

Le cachemire en cadeau

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’UNIQLO Chandail cachemire, col roulé, Uniqlo, 159,90 $

C’est doux, c’est chic, c’est du cachemire ! Un pull en cachemire est un classique indémodable et surtout très chaud. Ce col roulé pour hommes ou pour femmes se porte en toutes occasions et est offert en plusieurs couleurs.

La transparence du temps

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SWATCH Montre Swatch, 95 $

Cette montre étanche transparente a un certain charme. C’est comme si on voyait le mécanisme du temps qui s’écoule sur ce cadran, minute après minute. Les aiguilles rouges, bleues et jaunes offrent un beau contraste sur la transparence de la montre.

Élégance et simplicité au poignet

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MYEL Bracelet en argent, Myel, 75 $

Ce bracelet en argent est simple, élégant et se porte très bien au quotidien. Sa discrétion au poignet en fait un bijou raffiné et distingué. Un incontournable !

Un petit whisky en amoureux

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LINEN CHEST Ensemble à whisky Tandem, Linen Chest, 39,95 $

Dégustez un petit whisky en tête à tête avec ces deux verres, vendus avec six pierres qui gardent la boisson au frais sans la diluer. La perfection pour un temps d’arrêt durant la saison froide !

Chandail après-ski

PHOTO FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Chandail Après-ski, Rose Buddha, 122 $

Ce chandail confortable signé Rose Buddha, à la coupe ample et longue, fait à 100 % de coton biologique ultra-duveteux, est parfait pour l’après-ski… et même en tout temps !

En mode écolo

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VEJA Chaussures de sport Veja, chez SSense, 200 $

Chaussures de sport Veja est une marque de basket écolo, dont les matières et les méthodes de production sont respectueuses de l’environnement. Le style est minimaliste, le cuir, de qualité et les choix de couleurs sont multiples.

La douceur locale

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ATELIER LA VIE APOTHICAIRE Boite cadeau Duo Corps et Mains, Atelier La Vie Apothicaire, 60 $

L’Atelier La Vie Apothicaire, une entreprise québécoise qui privilégie les matières premières locales, offre différents produits (savons, crèmes, exfoliants, bougies, etc.) et boîtes cadeaux. Celle intitulée Corps et mains comprend un savon pour les mains et un gel pour la douche, à l’eucalyptus et tangerine ou au romarin, et pamplemousse.

