On a tous envie de confort, encore plus lors de la saison froide. Le temps des Fêtes offre l’occasion idéale pour gâter ceux qui nous entourent avec un cadeau des plus douillets !

Michel Marois La Presse

Une couverture pour rester au chaud

Superbe et polyvalente, cette couverture à motif d’étoiles est tout aussi parfaite pour l’extérieur, que ce soit pour les pique-niques ou les soirées autour du feu, que pour l’intérieur, où elle peut être un superbe jeté sur le canapé ou le lit.

Couverture tout-aller Harvesters, Mini Tipi, 145 $

Un chandail écoresponsable

PHOTO FOURNIE PAR FIG CLOTHING Chandail Nanaimo

Conçus dans le Mile End, les vêtements écoresponsables de FIG Clothing sont destinés aux « voyageuses de tous les jours ». Polyvalent et épuré, ce chandail Nanaimo est fabriqué avec un tissu matelassé, extensible et facile d’entretien.

Chandail Nanaimo, FIG Clothing, 120 $

Une trousse pour se relaxer

PHOTO FOURNIE PAR SEL NORDIQUE Trousse immersive Nordique

Quoi de mieux qu’un bon bain pour se détendre et oublier les tracas ? Cette trousse immersive Nordique, de SELV, transforme l’exercice en un véritable rituel où la chaleur du bain se combine aux odeurs de lavande et d’eucalyptus dans une ambiance relaxante digne d’un spa.

Trousse immersive Nordique, SELV, 38 $

Dormir au chaud

PHOTO FOURNIE PAR LES DUVETS UNGAVA Couette en duvet de canard quatre saisons

Le duvet canadien est réputé, et cette couette classique des Duvets Ungava est une valeur sûre. Confectionnée avec du duvet de canard blanc et un tissu 100 % coton avec traitement hypoallergénique et antimicrobien, cette couette quatre saisons vous gardera bien au chaud l’hiver, tout en étant très confortable l’été.

Couette en duvet de canard quatre saisons, Duvets Ungava, à partir de 142 $

Sur la terrasse, en tout temps

PHOTO FOURNIE PAR FOR LIVING Radiateur électrique de terrasse

La terrasse est devenue un espace de vie essentiel en ce temps de pandémie et bien des gens souhaitent en profiter le plus longtemps possible, même l’hiver. C’est possible grâce aux lampes chauffantes qui permettent de maintenir une température confortable bien après l’été. Cette lampe-radiateur électrique à technologie infrarouge propre, sans odeur et légère, est facile à utiliser et se branche dans une prise standard. Offerte dans certaines quincailleries.

Radiateur électrique de terrasse, For Living, 149 $

Bien assis au volant

PHOTO FOURNIE PAR OBUSFORME Coussin de soutien avec chaleur et massage

Avec l’âge et les bobos qui y sont malheureusement souvent associés, il est plus difficile de trouver une bonne position au volant. Ce coussin de siège procure un soutien dorsal réglable en plus d’être équipé d’un élément chauffant et de huit moteurs qui offrent un massage personnalisable. Vendu avec des adaptateurs 12 V CC et 110 V CA, il peut aussi être utilisé à la maison.

Coussin de soutien avec chaleur et massage, ObusForme, 109 $