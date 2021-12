Oui ! Le père Noël est bien passé la nuit dernière ! Il a laissé des surprises aux enfants, petits et grands, dans leur bas de Noël. Voici ses meilleures idées cette année.

Maude Goyer Collaboration spéciale

Drôle de conte !

Parfaite pour les enfants de 3 à 6 ans, la série de livres de l’autrice Claudia Larochelle met en vedette une doudou un peu malcommode, mais ô combien attachante. Cette fois, la doudou a la gratouille et ne comprend pas trop pourquoi… Vendues à plus de 88 000 exemplaires, les aventures de la doudou sont rocambolesques, amusantes et tendres. La version coffret, avec casse-tête et peluche, est aussi offerte.

La doudou qui avait attrapé des poux, de Claudia Larochelle et Maira Chiodi, éditions de la Bagnole, 16,95 $

Cool, confortable et sécuritaire

PHOTO FOURNIE PAR RAD RASCALS Casque d’écoute supra-auriculaire Rad Rascals pour enfants

Votre enfant aime écouter de la musique, enfiler les épisodes de sa série préférée sur une tablette ou jouer à des jeux vidéo ? Voici un casque d’écoute conçu pour lui : sa taille et sa forme sont adaptées à la tête des enfants et il est conçu pour maintenir le volume à des niveaux sécuritaires. À noter que le produit est garanti à vie. Offert en bleu et jaune ou en rose et bleu. En vente dans les grandes surfaces.

Casque d’écoute supra-auriculaire Rad Rascals pour enfants de Wicked Audio, 14,99 $

Je te donne un cœur, mon cœur…

PHOTO FOURNIE PAR BIZOU Collier Angéline

Voici un joli cadeau pour votre préado : un collier en acier inoxydable, hypoallergénique, aux lignes épurées, avec un pendentif bombé en forme de cœur. Il s’agit d’un cadeau qui redonne aux suivants, puisque tous les profits des ventes sont remis à Opération Enfant Soleil, qui soutient les enfants malades et leurs familles partout au Québec. L’organisme affiche d’ailleurs son logo sur la breloque attachée à la chaîne ajustable.

Collier Angéline, offert dans les succursales des boutiques Bizou et des pharmacies Familiprix, 20 $

Des comptines à chanter en famille

PHOTO FOURNIE PAR AUZOU QUÉBEC Mes comptines du Québec à écouter

Tous les connaissent (un peu ou par cœur !) et se laisseront prendre au jeu de les fredonner avec leurs petits : des comptines classiques, comme Sur la route de Berthier, Trois petits chats et L’arbre est dans ses feuilles, sont rassemblées sur ce livre-disque signé Maryse Letarte. Le petit plus ? Sa fille Stella se joint par moments à l’auteure-compositrice-interprète pour chanter. Recommandé pour les enfants à partir de 12 mois.

Mes comptines du Québec à écouter, 10 chansons, 24 pages, Auzou Québec, 19,95 $

Du mou tout doux

PHOTO FOURNIE PAR RISE LITTLE EARTHLING Ensemble de nuit, en coton biologique

Celui qui est derrière les marques Joe Fresh et Club Monaco, le designer Joe Mimran, s’est associé à Toys R Us pour concevoir une collection de vêtements pour enfants (0 à 6 ans). Conçue dans le but d’être durable et écologique, la majorité des vêtements de la collection Rise Little Earthling est fabriquée avec des tissus en coton 100 % bio et les emballages sont limités et recyclables. Les prix oscillent entre 4 et 29 $.

Ensembles de nuit, en coton biologique, manches longues et taille élastique, offerts chez Toys R Us et en ligne, 19 $

Du bout des doigts

PHOTO FOURNIE PAR AIR DOUGH COLLECTIBLES Pâte Air Dough Collectibles

Toute légère, cette pâte est à la fois délicate et robuste : elle est facile à manipuler pour les petites mains parfois maladroites (et elle ne tache pas), et après avoir séché toute une nuit, elle reste bien en place. L’ensemble vient avec un plan de construction, deux outils de base, un support, une tête et un corps en mousse et deux petits yeux. Six modèles sont proposés. Recommandé pour les 6 ans et plus.

Pâte Air Dough Collectibles, 15,99 $