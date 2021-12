Souvent privés de leurs sources habituelles de bons cafés, bien des amateurs ont profité des derniers mois pour améliorer leur équipement à la maison. Voici quelques idées pour le compléter.

Michel Marois La Presse

Une petite bouilloire pour commencer

Simple, abordable et mignonne, cette petite cafetière Buono d’Hario offre un débit constant qui permet de bien maîtriser l’infusion grâce à la finesse de son bec verseur en col de cygne. Idéale pour les préparations pour-over, elle plaira à tous ceux qui n’aiment pas se compliquer la vie.

Bouilloire Buono, Hario, 72 $, offerte en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisées

Un moulin pour la fraîcheur

PHOTO FOURNIE PAR TIMEMORE Moulin à café Timemore C2

Moudre les grains du café au moment de le préparer permet d’en tirer davantage d’arômes et de saveurs. Un bon moulin est donc essentiel. En version manuelle, le Timemore C2 est doté de meules coniques en acier inoxydable qui offrent une mouture ultraprécise, alors que sa poignée amovible permet de le traîner partout. En prime, c’est un très bel objet !

Moulin à café Timemore C2, 100 $, offert en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisées

Une balance, pour la précision

PHOTO FOURNIE PAR ACAIA PEARL Balance Acaia Pearl

Préparer un bon café, chaque fois qu’on en a envie, est une affaire de précision, et une bonne balance est un accessoire essentiel. Le modèle Pearl, du manufacturier Acaia, est spécialement conçu pour la préparation du café avec une balance précise au milligramme, deux minuteurs et des possibilités de connexion Bluetooth.

Balance Acaia Pearl, 190 $, offerte en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisées

Un porte-filtre pratique

PHOTO FOURNIE PAR HARIO Porte-filtre V60, d’Hario

La technique d’infusion manuelle est sans doute celle qui a le plus gagné en popularité au cours des dernières années, aussi bien chez les meilleurs baristas que parmi les débutants. Peu coûteuse et efficace, cette méthode est parfaite pour une tasse individuelle, et le célèbre porte-filtre Hario V60, offert en plusieurs versions, peut s’utiliser directement sur la tasse. Sa forme conique et les parois en spirale permettent d’obtenir d’excellents résultats.

Porte-filtre V60, Hario, à partir de 12 $, offert en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisées

Plus qu’un gadget

PHOTO FOURNIE PAR AEROBIE Cafetière AeroPress, d’Aerobie

Au-delà de son côté gadget, l’AeroPress s’est vite imposée comme une technique efficace pour préparer d’excellents cafés. On la retrouve maintenant dans plusieurs des meilleurs établissements du monde et dans des compétitions réunissent les spécialistes. En combinant l’infusion, la filtration et la pression, l’appareil permet de réussir une variété de cafés. La version AeroPress Go, plus compacte, est vendue avec une tasse intégrée.

Cafetière AeroPress, d’Aerobie, à partir de 32 $, offerte en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisées

Une cafetière filtre haut de gamme

PHOTO FOURNIE PAR TECHIVORM Cafetière Moccamaster, de Technivorm

Si c’est une cafetière filtre que vous cherchez, la réputation de la Moccamaster n’est plus à faire. Un peu coûteuse, certes, elle est fabriquée à la main aux Pays-Bas par la marque Technivorm, combine un style rétro et minimaliste à des matériaux de qualité et recyclables et offre des performances constantes et silencieuses. Parfaite pour apprécier les cafés de spécialité.

Cafetière Moccamaster, de Technivorm, à partir de 300 $, offerte en ligne et dans certains cafés et boutiques spécialisés

Une tasse chauffante

PHOTO FOURNIE PAR EMBER Tasse chauffante Ember2

Idéale pour ceux qui travaillent à la maison, cette tasse chauffante Ember2 permet de garder votre café à la température que vous jugez optimale et d’en conserver ainsi toutes les qualités. Livrée avec une soucoupe qui sert également de socle pour recharger la pile de la tasse.

Tasse chauffante Ember2, 165 $

Découvrir des cafés torréfiés ici

PHOTO FOURNIE PAR RABBIT HOLE ROASTERS Boîte expérience, de Rabbit Hole Roasters

Le nombre de microtorréfacteurs locaux a littéralement explosé pendant la pandémie et certains se sont vite fait remarquer. C’est le cas du projet de David Lalonde et de Sophie Morin, de Rabbit Hole Roasters, récent finaliste pour le titre de microtorréfacteur de l’année du magazine américain Roast. Une façon de découvrir leurs produits originaux est la Boîte expérience, une sélection de cinq cafés d’origines diverses qui comblera tous les amateurs.

Boîte expérience, de Rabbit Hole Roasters, 55 $

Livrés à la maison

PHOTO FOURNIE PAR STRUCTURE TORRÉFACTEURS Un produit de Structure torréfacteurs

Les ventes en ligne de cafés ont explosé pendant la pandémie et plusieurs de nos microtorréfacteurs offrent des services d’abonnement et de livraison qui permettent de recevoir leurs produits quelques jours à peine après leur torréfaction. La gamme des cafés est très large, et tous les amateurs peuvent y trouver leur compte. Une excellente façon de toujours avoir d’excellents cafés tout en achetant local. Voici une sélection de quelques adresses bien établies, mais n’hésitez pas à explorer !