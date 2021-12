Polars et romans noirs captivants

Pour les fans de thrillers et de romans policiers, voici huit polars captivants à offrir. Suspense garanti !

Laila Maalouf La Presse

Nouvelles noires

Ce recueil de 13 nouvelles nous transporte à travers la province en suivant les traces de femmes criminelles ou liées à des crimes divers. Les deux autrices, qui n’en sont pas à leurs premières armes dans le polar, en signent chacune six en plus d’en avoir écrit une à quatre mains. Toutes les histoires sont campées dans des lieux reculés, de la Gaspésie à Thetford Mines, pour constituer une toile prenante et très réussie.

Criminelles, Ariane Gélinas et Maureen Martineau, Alire, 269 pages.

Meurtres en Ontario

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR De chrome et de sang

C’est un nouveau héros policier à découvrir, qui nous arrive de tout près, en plus. L’inspecteur ontarien MacNeice évoquera sans doute pour certains le flegmatique Cardinal ; la jeune détective Fiza Aziz l’aide ici à résoudre une série de crimes racistes sur fond de tensions sociales et de guerres de motards. À noter qu’une première enquête de MacNeice (on en compte quatre à ce jour en anglais) a déjà été traduite en français ce printemps, Mémoire brûlée.

De chrome et de sang, Scott Thornley, Boréal Noir, 528 pages.

Crime à Venise

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR En eaux dangereuses

Le commissaire le plus célèbre de la Cité des Doges, Guido Brunetti, est de retour dans une nouvelle enquête lorsqu’une femme mourante l’appelle à son chevet. Selon elle, son mari aurait été assassiné, bien que sa mort ait été classée comme un accident. Le policier s’acharne alors à remonter les fils d’une affaire dont les répercussions s’avèrent plus étendues qu’il n’aurait pu le croire. Un roman policier fidèle à la série créée il y a près de 30 ans.

En eaux dangereuses, Donna Leon, Calmann-Lévy, 324 pages.

Traque dans le Grand Nord

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Jusqu’au dernier cri

La série avec Victor Lessard est un incontournable dans le polar québécois. Et ce nouveau titre qui nous entraîne dans le Nord-du-Québec plaira autant aux fans qu’à ceux qui ne connaissent pas le sergent-détective et sa partenaire, Jacinthe Taillon, célèbre duo dont les enquêtes ont été adaptées au petit écran. On les retrouve ici à traquer de dangereux criminels à Matagami, dans une atmosphère qui rappelle inévitablement celle de la première saison de La faille.

Jusqu’au dernier cri, Martin Michaud, Libre Expression, 304 pages.

Un suspense envoûtant

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les samaritains du Bayou

C’est le premier titre traduit en français de cette Américaine qui a grandi dans le sud des États-Unis. Récompensé par deux prix prestigieux du suspense, ce roman noir incarne le Vieux Sud des années 1970 et nous transporte dans une époque révolue. L’héroïne, qui sort de prison, se retrouve à travailler pour un détective privé cajun. Mais pendant qu’ils enquêtent, ses vieux démons et le souvenir de ses deux violeurs ne cessent de refaire surface pour revenir la hanter.

Les samaritains du Bayou, Lisa Sandlin, Belfond Noir, 336 pages.

Dans les entrailles du mal

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’homme-miroir

Figure phare du roman noir, le couple d’écrivains suédois qui écrit derrière le pseudonyme de Lars Kepler revient ici avec une nouvelle enquête de l’inspecteur Joona Linna. Celui-ci renoue avec son vieil ami, l’hypnotiseur, pour élucider le mystère qui entoure la mort d’une jeune fille retrouvée dans une aire de jeux de Stockholm. L’atmosphère est étouffante dans cette intrigue dense qui donnera sûrement envie de découvrir les titres précédents, si ce n’est pas déjà fait.

L’homme-miroir, Lars Kepler, Actes Sud, 528 pages.

Entre enquête et satire

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le sniper, son wok et son fusil

Voilà un roman policier divertissant et complètement dépaysant, qui verse dans l’humour et la satire, en plus de nous faire voyager de Taïwan à l’Italie en passant par la République tchèque. Le superintendant Wu enquête sur les morts suspectes d’officiers lorsque son chemin croise celui d’un tireur d’élite qui a échoué dans la mission qui lui a été confiée par les services secrets. Ce titre est par ailleurs le premier d’une série.

Le sniper, son wok et son fusil, Chang Kuo-Li, Gallimard, 368 pages.

Braquage et course-poursuite

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Un tueur sur mesure

Rendez-vous dans les bas-fonds de Belfast avec ce nouveau titre signé par un ancien activiste politique au sein de l’IRA, qui s’est mis à l’écriture après avoir été emprisonné à plusieurs reprises. Le braquage raté d’une banque ouvre une boîte de Pandore qui entraîne de nombreuses figures du crime de la ville ainsi que des policiers corrompus dans un immense règlement de comptes. Un roman sombre, impitoyable et teinté d’humour noir.

Un tueur sur mesure, Sam Millar, Métailié, 280 pages.