Jour 8 : les plus grands succès du temps des Fêtes

Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Samuel Larochelle Collaboration spéciale

Fredonner les plus beaux cantiques de Noël durant le temps des Fêtes, c’est bien. Mais écouter certaines des plus belles voix du Québec les interpréter devant nous, parfois (souvent !), c’est mieux.

Pour ce faire, gâtez-vous avec des billets pour Noël, une tradition en chanson, avec Luce Dufault, Paul Daraîche, Laurence Jalbert, Annie Blanchard, Maxime Landry, ainsi que Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs.

Sous la direction musicale de Jacques Roy et dans une mise en scène de Joël Legendre, le spectacle est une courtepointe des plus grands succès du temps des Fêtes. Entre le 26 novembre et le 23 décembre, le groupe d’artistes s’arrêtera dans près de 20 villes du Québec.