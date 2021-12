Vous avez envie de dire merci à des professeurs, des amis, des collègues ou des voisins ? Ils ont gardé vos enfants, vous ont aidé à déneiger, vous ont préparé des petits plats quand ça n’allait pas ? C’est l’occasion de les remercier avec une douce pensée.

Olivia Lévy La Presse

Une tasse qui fera sensation

Rien de plus réconfortant que des petites douceurs. Voici une tasse originale et joyeuse avec un joli renne sous lequel on peut glisser un petit biscuit ! Ça fait sourire et en même temps, c’est une tasse très pratique pour les plus gourmands !

Tasse renne et biscuit, Indigo, 16 $

Doux parfum de bougie

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SOJA & CO. Chandelle Soja & Co.

Si on aime parfumer légèrement sa maison avec des chandelles artisanales faites de cire de soja 100 % naturelle, voici un cadeau qui fera certainement plaisir. Soja & Co. offre un grand choix de parfums (et de grandeurs de chandelle), comme lavande, bergamote, thym, écorces de pin, poire et violette, entre autres. Ou encore guimauve et clémentine, cardamome et cacao, juste à temps pour Noël !

Chandelle Soja & Co., 14 $ (2 oz), 20 $ (4 oz) ou 30 $ (8 oz)

Merci chocolaté

PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE & CHOCOLAT Les coffrets cadeau Dites merci de Juliette & Chocolat

Ce coffret est fait pour les gourmands. Il contient une fondue, un chocolat à boire, une tartinade artisanale, une sucette au chocolat et un rouge à lèvres au chocolat. De quoi satisfaire les becs sucrés, petits et grands !

Coffret cadeau Dites merci, Juliette & Chocolat, 38,95 $

La douceur du miel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DES MIELS D’ANICET La boîte cadeau des Miels d'Anicet

Cette boîte cadeau des Miels d’Anicet porte bien son nom : La douceur du jour. Elle comprend un miel classique d’automne, un miel crème d’été et un savon à la menthe glacée. Le tout provient des Hautes-Laurentides, où les Miels d’Anicet récoltent leur miel avec la plus faible empreinte écologique possible.

La douceur du jour, Miels d’Anicet, 28,95 $

Un sac qui fait du bien

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DANS LE SAC Le sac pour le marché Merci

Ce sac fait à 100 % de coton naturel peut être utile au quotidien, pour faire quelques courses, y mettre son portefeuille et ses effets personnels. Pour chaque sac vendu, 1 $ sera versé à la fondation Mères avec Pouvoir, un organisme à but non lucratif qui favorise l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle des mères de famille monoparentale à faible revenu.

Le sac pour le marché Merci, Dans le sac, 18 $

Joyeux carnets

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MARLONE Le duo de carnets Marlone

Vous avez des écrivains dans votre entourage ? Ou des parents organisés qui multiplient les listes ? Voici un joyeux duo de carnets de poche qui combine un paysage minimaliste et de jolies rayures mauves. Deux cahiers dont les douces couleurs sauront vous inspirer dans vos notes de tous les jours, ou autres écritures.

Duo de carnets, Marlone, 16 $