On les a testés, on les a aimés. Six jeux — des classiques et des nouveautés — à glisser sous le sapin…

Stéphanie Morin La Presse

Une patate à vélo

Le livre coup de cœur des tout-petits existe désormais en version jeu de société. Pour faire des associations rigolotes et se demander si ça se peut, une princesse qui pète ou une licorne qui vole. Les enfants craquent, les parents aussi.

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : de 3 à 6 ans

Durée : 20 minutes

Auteurs : Élise Gravel et Joël Gagnon

Éditeur : Randolph

Prix : 26 $

Mia London et l’affaire des 625 fripouilles

PHOTO FOURNIE PAR LE SCORPION MASQUÉ Mia London et l’affaire des 625 fripouilles

Un forfait a été commis. Votre mission : aider la détective Mia London à résoudre l’affaire en traçant le portrait-robot du malfaiteur grâce aux indices qui s’offrent à vous. Un chouette jeu d’observation et de mémoire, primé dans le monde entier.

Nombre de joueurs : de 2 à 4

Âge : 5 ans et plus

Durée : 10 minutes

Auteurs : Antoine Bauza et Corentin Lebrat

Éditeur : Scorpion masqué

Prix : 25 $

Stella — Dixit Universe

PHOTO FOURNIE PAR ASMODEE CANADA Stella — Dixit Universe

Fraîchement arrivé sur les tablettes, ce dérivé du célèbre jeu d’interprétation d’images Dixit nécessite plus de stratégie et de prise de risque que son prédécesseur. L’objectif : choisir les mêmes images que ses adversaires pour illustrer un mot pigé au hasard. Vous êtes le seul à avoir choisi l’illustration X ou Y ? La chute fera mal !

Nombre de joueurs : de 3 à 6

Âge : 8 ans et plus

Durée : 30 minutes

Auteurs : Gérald Cattiaux et Jean-Louis Roubira

Éditeur : Libellud

Prix : 55 $

MicroMacro Crime City

PHOTO FOURNIE PAR SPIELWIESE MicroMacro Crime City

À mi-chemin entre Où est Charlie ? et Les aventures de Sherlock Holmes, ce jeu coopératif met au défi le sens de l’observation et de déduction des joueurs, qui doivent repérer des micro-indices sur une carte grand format afin de résoudre les 16 enquêtes incluses dans la boîte. La loupe est fournie, mais pas la matière grise nécessaire pour arrêter les coupables. Brillant !

Nombre de joueurs : de 1 à 4

Âge : 10 ans et plus

Durée : de 15 à 45 minutes par enquête

Auteur : Johannes Sich

Éditeur : Spielwiese

Prix : 40 $

Welcome

PHOTO FOURNIE PAR BLUE COCKER Welcome

Glissez-vous dans la peau d’un architecte en plein boom immobilier dont la mission est de développer les plus beaux quartiers. Pour ce faire, il faudra choisir avec soin où placer chaque maison et chaque parc en prenant juste ce qu’il faut de risques. La compétition sera rude : le jeu se joue autant en solo qu’à 100 personnes ! Parfait pour les Fêtes !

Nombre de joueurs : de 1 à 100

Âge : 10 ans et plus

Durée : 25 minutes

Auteur : Benoit Turpin

Éditeur : Blue Cocker

Prix : 29 $

Citadelles, version 2021

PHOTO FOURNIE PAR EDGE Citadelles

Un grand classique offert ici dans une version compacte avec plus de personnages que jamais. Les joueurs incarnent à chaque ronde différents personnages, dotés de différentes habiletés, pour tenter d’achever en premier la construction de leur cité. Avec une mécanique de jeu mêlant bluff et stratégie, les parties enlevantes sont garanties, surtout à plusieurs joueurs.

Nombre de joueurs : de 2 à 8

Âge : 10 ans et plus

Durée : de 45 à 60 minutes

Auteur : Bruno Faidutti

Éditeur : Edge

Prix : 34 $