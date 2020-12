PHOTO FOURNIE PAR ALAIN LÉPINE

Alain Lépine et Sylvie Dupuy vivent à deux, mais cela ne les empêche pas de décorer en grand ! « À l’intérieur, nous avons également mis le paquet. Entre autres, le sous-sol est complètement transformé avec une quinzaine de sapins et plein de personnages et de toutous », raconte Alain.