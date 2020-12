Des cadeaux d’ici, gourmands, doux ou piquants, pour les retardataires en mal d’idées.

2021 avec le sourire

Puces électroniques, casquettes à faire pousser les cheveux, repas en capsules, et… la fin du télétravail. Telles sont quelques-unes des prédictions, mi-légères mi-sérieuses, que l’on retrouve dans ce petit livre sympa signé du journaliste Alain McKenna, pour rêver la nouvelle année avec le sourire, études et analyses à l’appui.

Ça va arriver en 2021, Alain McKenna, Guy Saint-Jean éditeur, 24,95 $, en vente en librairie.

Pour amateurs de piquant

PHOTO P. LATOUR TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MORIN La Morin

C’est l’histoire d’un grand-père qui voulait de la vraie franche moutarde qui monte au nez, et d’un petit fils qui a voulu un jour le satisfaire. Ça donne La Morin, un produit d’ici, qui pique à souhait, à base de graines de moutarde bio, de vinaigre de cidre de pommes, d’eau, d’huile d’olive, de sel de mer, de sel de citron, et de curcuma, un point c’est tout. Trois saveurs offertes : artisanale, artisanale au poivre rose, et artisanale à l’ancienne à la bière.

La Morin, 6,75 $ pour 300 ml, en vente en épicerie. Tous les points de ventes sur le site du produit.

Gin festif

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA DISTILLERIE DE MONTRÉAL Le Rosemont Gin Madame Gin édition de Noël 2020

La Distillerie de Montréal en collaboration avec Madame Gin ont lancé un gin de Noël avec comme mission de nous rappeler nos plus beaux souvenirs des Fêtes. Au menu : arômes de clémentines, saveurs d’oranges confites, un soupçon de cardamome, enrobé d’un genièvre sucré et boréal. Idéal pour vos cocktails festifs.

Le Rosemont Gin Madame Gin édition de Noël 2020, de la Distillerie de Montréal, 44,75 $, en vente à la SAQ.

Escapade au spa

PHOTO FOURNIE PAR LE BALNEA Forfaits et cartes-cadeaux pour le Spa Balnea

C’est le cadeau de dernière minute par excellence, qui plaira à tout coup : un chèque cadeau pour une expérience thermale, un massage ou un soin. Et ça fait toujours le plus grand bien. Le spa Balnea a mis en place une série de mesures en lien avec les consignes de santé publique, afin de permettre de vivre l’expérience, dans un environnement sécuritaire (capacité réduite, questionnaire obligatoire, prise de température, etc.). Certains soins peuvent être impossibles pour le moment selon les consignes de santé publique en vigueur (comme l’expérience thermale) ; mais les services de massothérapie et de soins esthétiques demeurent disponibles.

Spa Balnea, Bromont, forfaits et cartes-cadeaux à partir de 70 $ plus taxes.

Des saveurs d’ailleurs

PHOTO FOURNIE PAR LES FILLES FATTOUSH Le duo mélasse de grenade et zaatar des Filles Fattoush

Les Filles Fattoush, une entreprise sociale offrant de l’emploi aux nouvelles arrivantes de Syrie au Québec, viennent de sortir une série de nouvelles épices, question de nous faire voyager par les sens cet hiver. Au rayon des nouveautés : des mélanges d’épices à shawarma et shish-taouk, les essentiels de la cuisine du Moyen-Orient (mélasse de grenade, zaatar, sumac et épices d’Alep), ou encore le duo mélasse de grenade et zaatar. Cadeau gourmand par excellence.

Les Filles Fattoush, à partir de 25 $, offert en ligne et dans plusieurs épiceries. Points de vente sur le site.

Pour amateurs de fromages

PHOTO FOURNIE PAR SAPUTO Le Coffret Saputo

Pour les Fêtes, Saputo a eu l’heureuse idée cette année de concocter des coffrets de fromages d’ici, à glisser sous le sapin et savourer sur-le-champ. Au choix : une sélection de fromages primés, des fromages pour recevoir, et une collection de mini fromages fins. Original et bien vu, avouez.

Coffrets Saputo, à partir de 19,99 $, en vente chez Métro et IGA.

Des épices, bis

PHOTO FOURNIE PAR LES SAVOUREUX Assaisonnements Les Savoureux, coffret de trois

Les Savoureux, une entreprise locale des Laurentides, vous offrent pour les Fêtes une série de coffrets d’épices uniques, sans sucre et bios. Au choix : épices BBQ, épices à dessert, mélange grec, grillades, légumes, méchant piquant, mexicain, poisson, poudre à saucisses et steak. Coffrets de trois ou cinq pots, à concocter vous-mêmes. Qui dit mieux ?

Assaisonnements Les Savoureux, à partir de 24,99 $ (coffret de trois), disponible en ligne seulement, livraison entre 24 et 48 heures.

Lavande sous le sapin

PHOTO FOURNIE PAR BLEU LAVANDE Essentiels du sac à main

Bleu Lavande, et sa lavanderaie des Cantons-de-l’Est, propose une panoplie de coffrets de produits tout naturels, non testés sur les animaux, à offrir à Noël. Idéal pour se dorloter en douceur : huiles essentielles, bombes de bains, ensemble classique (savons à main, lait pour le corps et savon artisanal) et le très approprié « essentiels du sac à main » (avec désinfectant vaporisateur pour les mains, crème à mains et soin des lèvres). Le tout à base de lavande, il va sans dire.

Essentiels du sac à main, Bleu Lavande, 23 $, en vente en ligne et en pharmacie.

