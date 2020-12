L’engouement pour le plein air a pris une ampleur inégalée cette année. C’est le temps d’en profiter pour faire plaisir aux petits et grands sportifs exigeants avec des cadeaux originaux.

Mathieu Perreault

La Presse

Pour glisser loin !

Ça a commencé par les chambres à air. Puis, des formes plus allongées, toujours gonflables, ont fait leur apparition. La dernière mode : les traîneaux gonflables pour les plus jeunes, et en forme de triangle. Celui-ci est fabriqué par une entreprise chinoise au départ spécialisée en matelas pour piscine, Jilong, distribuée au Canada par Hypoint3. Il peut neiger !

Traîneau gonflable, Jilong, 20 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit (en anglais)

À la montagne !

PHOTO FOURNIE PAR DEUTER Le sac à dos Kikki de Deuter

Les sacs à dos d’école ne sont pas toujours bien faits pour les excursions en plein air avec les enfants. Pas le Kikki de Deuter, une entreprise allemande. Aux couleurs et design attirants pour les jeunes enfants, il est aussi confortable pour les petites épaules.

Sac à dos Kikki, Deuter, 120 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit

Le « homard » au chaud !

PHOTO FOURNIE PAR SMITH OPTICS Les gants Lobster de Smiths Optics

Smith Optics, qui fabrique des lunettes de ski, a vu le jour en Oregon dans les années 1960. Récemment, elle a lancé une ligne de gants avec le fabricant de gants de construction Kinko. Leur dernier modèle est une mitaine avec un doigt séparé pour l’index, le « homard ».

Gants Lobster, Smith X Kinko, 70 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit

Le satellite démocratisé

PHOTO FOURNIE PAR GARMIN Le inReach Mini de Garmin

Ces dernières années, plusieurs entreprises ont lancé des produits de communication par satellite de faible poids, à coût abordable, pour permettre aux amateurs de régions éloignées d’envoyer et de recevoir des messages textes. Les derniers modèles, notamment ceux de la société américaine Bivy Stick, permettent d’utiliser son téléphone. L’abonnement coûte généralement entre 15 $ et 30 $ par mois.

Communicateur satellite inReach Mini, Garmin, 450 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit

Comme dans la tour de contrôle

PHOTO FOURNIE PAR ZEAL Lunettes Beacon, Zeal Optics, 160 $

L’entreprise américaine Zeal Optics affirme que ses lunettes de ski Beacon polarisent la lumière pour éviter les éblouissements comme aucune autre paire sur le marché… du moins à ce prix. Beaucoup de magazines du ski l’incluent dans leurs palmarès.

Lunettes Beacon, Zeal Optics, 160 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit (en anglais)

Cagoule au long cou

PHOTO FOURNIE PAR BUFF Cagoule Hinged, Buff, 45 $

L’entreprise catalane Buff se distingue par ses cache-cou très longs. Elle vient de lancer une cagoule avec le même principe. Pour se sentir sur les versants des Pyrénées.

Cagoule Hinged, Buff, 45 $, en ligne et dans les magasins à grande surface.

> Consultez la fiche du produit