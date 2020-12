Pour plonger avec délice dans les bras de Morphée, voici une panoplie d’idées-cadeaux pour aider l’être aimé à relaxer… et à dormir à poings fermés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Bonne nuit

Parce qu’une bonne nuit de sommeil est sans aucun doute le souhait suprême de toute nouvelle maman… Offrez ce coffret de l’entreprise 4T, qui se spécialise dans les soins post-partum et pour le quatrième trimestre. À l’intérieur, un bain d’avoine, une tisane naturelle, une brume d’ambiance enveloppante et une huile de massage pour les pieds — les alliés de maman pour une nuit reposante.

Boîte La douce nuit, 4T, 65 $, offerte en ligne.

Fais de beaux rêves

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’AMAHIA Pyjama long lounge coton & flanelle petites fleurs, Amahia, 58 $, offert en ligne

La marque montréalaise Ana Maria Dessin propose de très mignonnes chaussures pour femmes. Depuis peu, sa fondatrice, Ana Maria Arroyave, a lancé une nouvelle marque, Amahia, où elle propose pulls confortables, vêtements d’intérieur et pyjamas, tous fabriqués au Québec, à Blainville. Pour Noël, offrez ce pyjama deux pièces confortable et féminin composé d’un haut en coton avec manches courtes à volants, accompagné d’un pantalon à flanelle.

Pyjama long lounge coton & flanelle petites fleurs, Amahia, 58 $, offert en ligne.

Retrouver son essence

PHOTO SUNSETHILLMUSIC FOURNIE PAR ROSE BUDDHA Ensemble d’huiles essentielles pour chakras Balance, Rose Buddha, 159 $, offert en ligne

L’entreprise Rose Buddha collabore avec Laurie Duguay, aromathérapeute et fondatrice de Florenssentia, pour cet ensemble composé de sept flacons d’huiles essentielles faits à la main, à partir d’ingrédients biologiques ou sauvages, avec applicateur à bille, pour application facile. Chacun des flacons a été pensé pour équilibrer les chakras, inspiré par la science millénaire de l’Ayurveda.

Ensemble d’huiles essentielles pour chakras Balance, Rose Buddha, 159 $, offert en ligne.

Passion infusions

PHOTO TIRÉE DU SITE DE DAVIDS TEA Davids Tea vient de lancer une formule d’abonnement annuel sous forme de boîtes livrées quatre fois par année.

Pour ceux qui ne jurent que par le pouvoir apaisant des infusions, le nouvel abonnement du Club de dégustation de thés de Davids Tea est un cadeau idéal à offrir. Les abonnés recevront quatre boîtes saisonnières, livrées au pas de leur porte, avec tout ce qu’il faut pour se réchauffer et se relaxer — chaque boîte permet d’infuser au moins 50 tasses et on promet nouveautés et exclusivités — en plus de contenir un accessoire pour le thé et autres surprises.

Abonnement annuel au Club de dégustation de thés, Davids Tea, 140 $ (pour quatre boîtes annuelles – première livraison en janvier), offert en ligne et en boutique.

Une lueur dans la nuit

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ANNE-MARIE CHAGNON Les nouvelles bougies élaborées par Anne-Marie Chagnon

Les chandelles artisanales qu’on peut dégoter au Québec sont en grand nombre. La petite nouvelle à temps pour les Fêtes est la gamme en édition limitée imaginée par la joaillière Anne-Marie Chagnon. Ces bougies aromatiques, qui viennent en trois variations (Bleu Miel, Nuit Diurne et Noir Sauge), sont nées de la passion de l’artisane pour les parfums et huiles essentielles. Les bougies sont coulées à la main dans les ateliers et composées de cire de soja écologique, d’huiles essentielles et de mèches de bois.

Bougies de soja, Anne-Marie Chagnon, 27 $ chacune, offertes en ligne.

Bien entouré

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CLINIQUE VIRTUELLE Couverture apaisante, Clinique Virtuelle, à partir de 230 $, offerte en ligne

On entend de plus en plus parler des couvertures pondérées, ces couvertures lourdes, véritables outils thérapeutiques qui permettraient de traiter les troubles anxieux. La couverture apaisante proposée par Clinique Virtuelle permettrait entre autres de réduire le stress, d’assurer un sommeil réparateur et de détendre le système nerveux, tout cela, entièrement naturellement. On choisit le poids de la couverture (10, 15 ou 20 livres) en fonction du poids corporel.

Couverture apaisante, Clinique Virtuelle, à partir de 230 $, offerte en ligne.

