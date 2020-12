Donner, c’est bien, mais pas tellement si c’est pour nuire à la planète. Pour allier le meilleur des deux mondes, voici quelques idées de cadeaux écoresponsables, pour un temps des Fêtes sans culpabilité.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

« Touski » reste

En matière de beauté naturelle et écoresponsable, l’entreprise montréalaise Bkind est assez exemplaire. Avec ce savon « touski » — référence à cette façon de cuisiner de type « vide-frigo » —, elle va encore plus loin : il est fabriqué à partir de retailles de savons, ce qui lui donne son joli look funky. Le savon, composé à 100 % d’ingrédients naturels et végétaliens, dégage une odeur herbacée rafraîchissante et vient sans emballage.

Éclairé au soleil

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GOODEE Lampe solaire originale Little Sun, Goodee, 36 $, offerte en ligne

Fondée par les Montréalais Byron et Dexter Peart, Goodee se veut une plateforme axée sur la consommation responsable. Les produits pour la maison et le bien-être sont sélectionnés pour leur fabrication éthique, l’écoresponsabilité de la production et la transparence de l’approvisionnement. On adore cette petite lampe solaire par l’entreprise Little Sun, que les enfants (ou adultes !) peuvent porter au cou, la nuit, ou utiliser comme veilleuse. Pour chaque lampe vendue, une est donnée aux partenaires de la marque en Afrique rurale.

Foulard biodégradable

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ELISA C-ROSSOW Écharpe longue en laine biologique Tricot 1020-Cream (aussi offerte en noir), Elisa C-Rossow, 150 $, offerte en ligne

Depuis plus de 10 ans, la designer Elisa C-Rossow propose avec sa marque homonyme haut de gamme des pièces minutieusement conçues avec un esprit affirmé de responsabilité écologique et sociale. Matières naturelles de qualité, approvisionnement transparent, fabrication éthique et approche zéro déchet constituent la colonne vertébrale de sa démarche. Cette longue écharpe en laine mérinos biologique est entièrement fabriquée à la main à Montréal et 100 % biodégradable, y compris l’étiquette. Très chouette.

Bien plus que des cossins

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE JOLIS COSSINS Coussin rond en lin naturel avec pompons blancs, Jolis Cossins, 58 $ (68 $ avec la rembourrure), offert sur Etsy

Avec sa marque Jolis Cossins, la créatrice de Québec Camille Trempe propose une panoplie d’accessoires pour la maison sous le signe des matières naturelles et du fait local. Sa nouvelle collection de coussins, où se côtoient des matières nobles comme le velours et le sherpa, donne envie de se créer un environnement naturellement douillet pour l’hiver à venir, comme ce joli coussin rond à pompons en lin naturel, qui peut venir avec une rembourrure en duvet.

L’heure du bain

PHOTO TIRÉE DU SITE D’ALPER OILS Huile pour le bain Punch au citron, Alper Oils, 62 $, offerte en ligne et dans les points de vente

Projet des sœurs Alana et Maddie Alper, l’entreprise montréalaise Alper Oils séduit avec ses merveilleuses huiles pour le visage et pour le bain mitonnées à partir d’ingrédients non toxiques, 100 % naturels et végétaliens, qui viennent dans des bouteilles de verre ambré écologiques. L’huile pour le bain Punch au citron ravigote les sens et donne envie de prolonger l’heure du bain à l’infini avec son mélange d’huile de jojoba, hydratante et apaisante, accompagnée d’huiles essentielles de pamplemousse rose et de marjolaine.

Éloge du tricot

PHOTO TIRÉE DU SITE DE WE ARE KNITTERS Soumak tissé, We Are Knitters x Maryanne Moodie, 99 $ (y compris le métier à tisser), offert en ligne

Offrez à un être cher le plaisir de s’initier au tricot grâce aux « kits » proposés par We Are Knitters, entreprise née en Espagne, qui propose des ensembles pour tous les niveaux. Aiguilles en bois de hêtre, laine 100 % naturelle : les produits de l’entreprise, engagée envers le développement durable, ne contiennent aucun plastique et sont faits de matériaux organiques. Les fanas du DIY seront ravis par ces kits à tisser aux teintes apaisantes, en collaboration avec l’artiste textile australienne Maryanne Moodie, qui deviendront de jolies décorations murales.

