Que ce soit pour relaxer ou faire de la course à pied, la musique apaise et tonifie les esprits. Elle est aussi la source de souvenirs et de bons moments en famille ou entre amis. Voici des suggestions de cadeaux musicaux pour vos proches et des outils pour bien l’apprécier.

Émilie Côté

La Presse

Ferré prise 2

Après la sortie d’un premier volume en décembre 2018 qui retraçait la période de 1944 à 1959, Universal sort le second, intitulé Léo Ferré – L’Âge d’or (1960-1967). Le coffret consiste en une réédition de l’intégralité des enregistrements (connus et inédits) de la légende française (sous la direction de son fils, Mathieu Ferré) dans la période où Ferré s’est éloigné de l’image du « chansonnier » pour chanter dans de grands cabarets des hymnes comme Paname. Au total, on retrouve 16 CD où sont réunis 114 pièces, 5 spectacles, ainsi que des extraits radiophoniques tirés des archives de l’Institut national de l’audiovisuel en France.

Ferré — l’âge d’or 1960-1967 vol. 2. Léo Ferré. Universal. 16 disques.

Première compilation pour The White Stripes

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE The White Stripes Greatest Hits

The White Stripes, le duo formé de Jack et Meg White à qui l’on doit le tube Seven Nation Army, sortira une première compilation. Sur son site web, le groupe a même fait appel au public pour déterminer quelles 26 chansons (outre Ball and Biscuit) devaient s’y retrouver. Le titre de la compilation (My Sister Thanks You and I Thank You) fait un clin d’œil à la confusion que The White Stripes a longtemps alimentée à savoir si Jack et Meg White étaient un couple ou des frère et sœur.

The White Stripes Greatest Hits. The White Stripes. Sony.

Jimi Hendrix à Hawaii

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE Coffret Live in Maui

Jimi Hendrix en spectacle à Hawaii ? Le rêve… À défaut d’avoir pu y être, on pourra voyager dans le temps grâce au coffret Live In Maui tourné et enregistré en juillet 1970. On y retrouve un documentaire qui a été filmé sur les lieux (Music, Money, Madness... en marge du tournage de Rainbow Bridge), ainsi que deux prestations qu’Hendrix a données sur place, accompagné par Mitch Mitchell et Billy Cox à la batterie.

Coffret Live in Maui. Jimi Hendrix. Sony.

Un projet à découvrir

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE Flore laurentienne — Volume 1

Flore laurentienne est le projet instrumental de Mathieu David Gagnon. Bien qu’il ait obtenu plusieurs nominations au dernier Gala de l’ADISQ (notamment pour auteur ou compositeur et révélation de l’année), son premier album mérite plus de visibilité, du moins autant que les opus de ses confrères néoclassiques Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais. La musique de Flore laurentienne est à la fois grandiose, évocatrice et apaisante.

Flore laurentienne — Volume 1. Costume Records.

Écouteurs sans fil

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BEATS Studio3 Skyline, Beats by Dr Dre

Avec le télétravail, sortir faire une marche en écoutant de la musique est devenu une activité essentielle pour se changer les idées. Mais soyons honnêtes : c’est beaucoup plus simple de mettre un couvre-visage avec des écouteurs sans fil. Il existe un tas de choix sur le marché. Pour son esthétisme et son confort, nous avons choisi ce modèle Bluetooth à suppression du bruit.

Studio3 Skyline. Beats by Dr Dre.

Pour les jeunes

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE DISQUE Coffret de Bigflo et Oli

Ce coffret réunit les trois albums du groupe rap français Bigflo et Oli, soit La cour des grands, La vraie vie et La vie de rêve. Le duo originaire de Toulouse, composé des frères Florian « Bigflo » et Olivio « Oli » Ordonez connaît un grand succès auprès des jeunes. Il y a un an, c’est même au Centre Bell que Bigflo et Oli se sont produits.

Coffret de Bigflo et Oli. Universal. 3 disques.

Une radio Crosley pour la maison

PHOTO FOURNIE PAR CROSLEY Tribune Radiomodel, Number CR3036D-CL, Crosley

La plupart des gens écoutent la radio en voiture… Avec le télétravail, beaucoup de gens regrettent d’avoir perdu l’habitude de syntoniser la bande AM ou FM. Il existe un tas d’applications pour écouter la radio en ligne. Mais il n’y a rien comme ouvrir ou fermer un appareil à sa guise dans sa cuisine ou son salon. Nous aimons beaucoup les modèles rétro de la compagnie Crosley. Ils coûtent à peine 50 $ et ils embellissent un décor. Un cadeau original à donner, qui plaira à vos proches qui adorent cette période de l’année où les radios ne diffusent que de la musique de Noël.

Tribune Radiomodel, Number CR3036D-CL. Crosley.