Le nouvel engouement pour le vinyle pousse les étiquettes de disques à fouiller dans leurs riches archives pour offrir des rééditions bien dépoussiérées, souvent rehaussées d’enregistrements inédits et de livrets éclairants. Voici quelques nouveautés, offertes en tirage limité, tombées dans les bacs juste à temps pour Noël. Et quelques accessoires pour ceux qui ont tout.

Stéphanie Morin

La Presse

L’audacieux Fu Man Chu

Les amateurs de Robert Charlebois n’en sont plus réduits à chercher des exemplaires encore potables de ce jalon de la musique québécoise, sorti en 1972. La Tribu a réédité cet audacieux album dont la pièce-titre (10 minutes de pure rêverie psychédélique) rappelle les films d’action des années d’après-guerre projetés dans les salles paroissiales. Après le CD vite fait sorti en 1993, voilà enfin une réédition identique à l’original, assortie du fabuleux livret de 10 pages.

Fu Man Chu, de Robert Charlebois, étiquette La Tribu, disque et livret.

> Consultez le site de la maison de disque

U2 ne laisse rien derrière

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL MUSIC Coffret All That You Can’t Leave Behind, de U2

Le groupe de Bono revient dans les bacs avec l’habituelle démesure de ses spectacles gigantesques. Son coffret 20e anniversaire d’All You Can’t Leave Behind (sept trophées Grammy) ne comprend pas moins de 11 vinyles où l’on peut découvrir différents enregistrements studio, des versions remixées ainsi que la captation d’un concert présenté à Boston en 2001. Tout ça avec un livret de 11 pages emplies de photos jamais publiées, signées Anton Corbijn. Une version allégée (deux vinyles avec le livret) est aussi offerte.

Coffret All That You Can’t Leave Behind, de U2, étiquette Universal Music, 11 vinyles et livret.

Le riche passé de Joni Mitchell

PHOTO FOURNIE PAR RHINO Live at Canterbury House — 1967, de Joni Mitchell

Pour la première fois en 60 ans, la célèbre auteure-compositrice canadienne a laissé des réalisateurs fouiller dans ses archives emplies d’enregistrements oubliés par l’artiste elle-même. Parmi les coffrets tirés de cet exercice de mémoire se trouve l’enregistrement d’un spectacle donné en 1967 à Ann Harbor (Michigan), quelques mois avant le lancement de son premier album. La critique parue à l’époque dans le Michigan Daily (le journaliste était aussi le portier du club) complète ce coffret produit à seulement 10 000 exemplaires.

Live at Canterbury House — 1967, de Joni Mitchell, étiquette Rhino, trois disques.

Retour aux sources de Black Sabbath

PHOTO FOURNIE PAR RHINO Coffret 50e anniversaire de Paranoid, de Black Sabbath

Black Sabbath a brutalement posé en 1970 une pierre d’assise du rock moderne avec le mythique Paranoid, cet album dénonciateur des affres de la guerre, de l’aliénation mentale et de l’exclusion sociale. Pour célébrer son 50e anniversaire, l’étiquette Rhino propose un coffret de cinq vinyles. Au programme : la version originale (remastérisée en 2012), la version quadriphonique de 1974, ainsi que des concerts donnés en 1970 à Montreux et à Bruxelles. Le tout accompagné d’une affiche et d’un livre de 60 pages.

Coffret 50e anniversaire de Paranoid, de Black Sabbath, étiquette Rhino, cinq disques avec un livre, une affiche et un programme de tournée.

Sur les pas du géant Coltrane

PHOTO FOURNIE PAR RHINO Coffret 60e anniversaire de Giant Steps, de John Coltrane

John Coltrane a enregistré pas moins de deux albums majeurs de jazz en 1959. Il a d’abord participé à l’incontournable et minimaliste Kind of Blue, de Miles Davis, avant d’assurer sa propre postérité avec son Giant Steps et ses compositions frénétiques devenues des passages obligés pour tout saxophoniste en devenir. Ce coffret anniversaire relate la composition de ce classique du genre avec pas moins de 40 minutes de versions alternatives, le tout accompagné des notes éclairantes du journaliste musical Ashley Kahn.

Coffret 60e anniversaire de Giant Steps, de John Coltrane, étiquette Rhino, deux vinyles avec livret.

Serge Gainsbourg déshabillé

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL FRANCE Coffret Intégrale Vol. 1, de Serge Gainsbourg

On ne compte plus le nombre de rééditions des premiers disques de Serge Gainsbourg, d’abord remixés en stéréo pour ensuite être brûlés sur des CD, et enfin remastérisés en MP3. Pour retrouver le lustre suranné des mixages mono originaux, Universal France a donc sorti de ses réserves les bandes originales des neuf premiers vinyles de Gainsbourg, lancés entre 1958 et 1968, pour les confier au réputé ingénieur du son Miles Showell. L’ensemble devrait être offert au Québec à la mi-décembre.

Coffret Intégrale Vol. 1, de Serge Gainsbourg, étiquette Universal France, neuf disques.

Sade remastérisée

PHOTO FOURNIE PAR SONY This Far, de Sade

La star à la voix feutrée Sade sortira un coffret de six disques vinyle intitulé This Far. C’est la première fois que tous les albums de la chanteuse britannique (vendus à 60 millions d’exemplaires) sont réunis dans un coffret, soit Diamond Life (1984), Promise (1985), Stronger Than Pride (1988), Love Deluxe (1992), Lovers Rock (2000) et Solder Of Love (2010). Tout a été soigneusement remastérisé aux studios d’Abbey Road. Sony promet un son à la fois authentique et d’une excellente qualité.

This Far, de Sade, étiquette Sony, six disques.

L’esthétisme d’une collection

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER-D Séparateurs de disques vinyles, d’Atelier-D

Le designer montréalais Jonathan Dorthe propose une série de 12 intercalaires pour non seulement garder en ordre (alphabétique) sa collection de vinyles, mais aussi pour lui conférer un charme indiscutable. Fabriqué en contreplaqué de merisier, chaque séparateur comporte des lettres gravées des deux côtés pour pouvoir être utilisé dans une boîte ou sur une étagère. Le premier est décoré d’une gravure de disque. Puisque chaque ensemble est fabriqué sur commande, il faut prévoir jusqu’à deux semaines de délais avant la livraison.

Séparateurs de disques vinyles, d’Atelier-D, 130 $.

> Consultez le site de l’entreprise

Une qualité propre

PHOTO FOURNIE PAR SPIN-CLEAN Spin-Clean Record Washer

Le vinyle a la vilaine habitude d’attirer la poussière. Incrustées dans les sillons, ces saletés génèrent des crépitements qui viennent gâcher l’expérience d’écoute. La solution ? Se procurer un appareil de nettoyage. Cet ensemble, d’un prix abordable, se distingue depuis des décennies par son efficacité et sa simplicité : un bac, deux roulettes, deux brosses, une solution nettoyante et des linges de séchage. Suffit d’ajouter du temps et un peu d’huile de bras.

Spin-Clean Record Washer, 109 $.

> Consultez le site de l’entreprise