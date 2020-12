En ces temps troubles, on aime s’offrir des petits plaisirs et gâter l’être aimé. Voici quelques suggestions très variées selon les goûts et affinités de chacun. Il y a, au choix, des accessoires pour animer vos soirées d’hiver ou encore pour vous tenir bien au chaud.

Olivia Lévy

La Presse

Un petit cocktail ?

Ce mélangeur à cocktail en acier inoxydable animera vos soirées. Très pratique, mais aussi esthétique avec son côté brillant, ce mélangeur sert à préparer les meilleurs cocktails. À vous les Manhattan, Negroni, Cosmopolitan, Long Island ou encore, pourquoi pas, une de vos créations !

Mélangeur à cocktail, 39,95 $ chez Alambika, offert en ligne ainsi que dans la boutique Alambika

> Consultez le site d’Alambika

La tête bien recouverte

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Tuque « Amoureux de l’hiver », Audvik, 25 $

Alors que le mercure descend, cette tuque est pour les véritables « amoureux de l’hiver » ! Unisexe, elle est offerte en plusieurs couleurs. Il s’agit d’un produit d’une marque d’ici, Audvik, qui signifie « qualité de vie » dans la légende inuite.

Tuque unisexe « Amoureux de l’hiver », Audvik, 25 $, offerte en ligne

> Consultez le site web du fabricant

Les mains au chaud

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Mitaines de laine Gibou, 69 $

Ces mitaines en laine sont fabriquées au Québec par des retraités qui, paraît-il, ont un plaisir fou à tricoter. Les mitaines sont entièrement doublées en polar pour plus de chaleur et de confort, et sont créées par Gibou, une entreprise locale. Elles sont offertes en différentes couleurs.

Mitaines de laine Gibou, 69 $, offertes en ligne

> Consultez le site web du fabricant

Jeté nid-d’abeilles

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Jeté nid-d’abeilles, Simons, 35 $

Ce jeté nid-d’abeilles offre une belle texture quadrillée, des couleurs chaudes jaune ocre et des touches de gris pâle. On peut le poser comme élément de décoration sur un fauteuil ou s’en servir pour se réchauffer en regardant un bon film avec sa tendre moitié.

Jeté nid-d’abeilles, Simons, 35 $, offert en ligne ainsi que dans les magasins Simons

> Consultez le site web du fabricant

Portefeuille discret

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Portefeuille mince à rabat, m0851, 95 $

Ce portefeuille très mince permet de transporter vos cartes et vos billets ainsi que votre monnaie dans une poche discrète à l’arrière. Il est en cuir aniline à l’aspect brillant, de la marque montréalaise m0851, qui existe depuis 1987.

Portefeuille mince à rabat, m0851, 95 $, offert en ligne ainsi que dans les boutiques m0851

> Consultez le site web du fabricant

Pac Man vous éclaire

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Lampe Pac Man, 60 $

Pour les nostalgiques, voici la lampe de table Pac Man ! Avec ses couleurs emblématiques, cette lampe est vendue avec une télécommande qui contrôle la luminosité, ainsi que des sons du jeu ! Un cadeau qui fait sourire, qui nous plonge dans nos souvenirs. Pac Man n’a pas pris une ride, et vous non plus !

Lampe Pac Man, 60 $, chez Zone, offerte en ligne ainsi que dans les boutiques Zone

> Consultez le site web de Zone

Sac tout terrain

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Sac de nylon Kivasm Tote Bag, Matt & Nat, 90 $

Ce sac de la marque montréalaise Matt & Nat est fait de nylon recyclé. Il est très pratique et passe-partout. On y glisse quelques effets personnels, une poche est réservée pour notre téléphone, et le sac se ferme complètement avec une fermeture éclair.

Sac de nylon Kivasm Tote Bag, Matt & Nat, 90 $, offert en ligne ainsi que dans les boutiques Matt & Nat

> Consultez le site web du fabricant

L’odeur des Alpes

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Bougie Mimie & August, 28,99 $

Le parfum « Alpes » de cette bougie fabriquée au Québec nous rappelle l’odeur de la forêt et du parfum apaisant des sapins et des cèdres. Le contenant en céramique de cette bougie Mimie & August peut être réutilisé comme tasse à café ou à thé, et la cire est en soja 100 % biologique, ce qui en fait un cadeau écologique.

Bougie Mimie & August, 28,99 $, boutique Belle et Rebelle, offerte en ligne ainsi que dans la boutique Belle et Rebelle

> Consultez le site web de Belle et Rebelle