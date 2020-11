Huit jeux de société inspirés de films cultes à offrir à des adolescents ou à des adultes. Pour prolonger sur le plateau de jeu tout le plaisir du cinéma.

Les Avengers à la rescousse

Le Splendor original, tactique et rapide, a déjà conquis des milliers de joueurs depuis sa sortie en 2014. Et sa récente réédition à la sauce Marvel a ravi les critiques. Aidé de Spider-Man, Thor et autres Black Widow, le joueur doit amasser des cartes contenant des points d’Infinité (notamment) pour gagner la partie et ainsi empêcher Thanos de rassembler les gemmes de l’infini. Pas de temps morts, des personnages connus pour soutenir l’intérêt : bien joué !

Splendor Marvel. Nombre de joueurs : de 2 à 4. Âge : 10 ans et plus. Durée : 30 minutes. Auteur : Marc André. Éditeur : Space Cowboys. Prix : 55 $.

Brody et compagnie contre le requin blanc

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Les dents de la mer, de Prospero Hall, édité par Ravensburger

Eh oui, le célèbre film Jaws a été adapté en jeu de société ! Un joueur incarne le requin, le ou les autres sont Brody, Hooper et Quint, ses célèbres poursuivants. Les objectifs et la stratégie varient pour chacun : soit éliminer le requin, soit dévorer des nageurs (dont Brody et compagnie). Rien n’a été édulcoré. La narration du jeu colle parfaitement à celle du film, ne manque que la chanson thème en trame sonore ! Nah-nah. Nah-nah…

Les dents de la mer. Nombre de joueurs : de 2 à 4. Âge : 12 ans et plus. Durée : 60 minutes. Auteur : Prospero Hall. Éditeur : Ravensburger. Prix : 45 $.

Duel à Poudlard

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Bataille à Poudlard — Défense contre les Forces du Mal, de Kami Mandell, édité par USAopoly

L’attrait exercé par la marque Harry Potter ne faiblit pas. À preuve : ce tout nouveau jeu compétitif pour deux joueurs. Le but : amasser les bonnes cartes — objets, maléfices, livres… — pour augmenter ses habiletés de sorcellerie et étourdir son adversaire. Dans ce combat de magie, les personnages de la saga viennent ajouter des effets supplémentaires à notre main. Ainsi, tout l’univers créé par J.K. Rowling se retrouve concentré dans cette petite boîte cartonnée.

Bataille à Poudlard — Défense contre les Forces du Mal. Nombre de joueurs : 2. Âge : 11 ans et plus. Durée : 30 minutes. Auteur : Kami Mandell. Éditeur : USAopoly. Prix : 35 $.

S’évader de la galaxie

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Star Wars Escape Game (Unlock !), édité par Space Cowboys

Dans les jeux d’évasion Unlock !, maintes fois primés, les joueurs doivent résoudre ensemble des énigmes, décoder des messages secrets, dégoter des indices pour remplir leur mission à temps. Ici, trois scénarios inspirés de La guerre des étoiles les attendent. Ils seront tantôt des rebelles tentant de fuir la planète Hoth, tantôt des agents impériaux sur la lune de Jedha. À savoir : une appli gratuite est nécessaire pour jouer. Attention : risque de surchauffe des méninges !

Star Wars Escape Game (Unlock !). Nombre de joueurs : de 1 à 6. Âge : 10 ans et plus. Durée : 60 minutes. Éditeur : Space Cowboys. Prix : 50 $.

Débusquer le Joker

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Spyfall, d’Alexander Ushan, édité par Don’t Panic Games

Le Joker a infiltré les lieux iconiques de l’univers DC et les héros (pensez Batman ou Superman) veulent le démasquer. Comment ? En interrogeant tout le monde autour de la table. Les joueurs doivent donc se poser des questions et y répondre judicieusement pour ne pas donner d’indices au traître parmi eux. Si le Joker réussit à passer incognito et à deviner le lieu où il se trouve, c’est lui qui l’emporte. Sens de l’observation et fourberie seront nécessaires ici…

Spyfall. Nombre de joueurs : de 3 à 8. Âge : 14 ans et plus. Durée : 45 minutes. Auteur : Alexander Ushan. Éditeur : Don’t Panic Games. Prix : 30 $.

Miroir, dis-moi qui est le plus méchant…

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Villainous – La fin est proche, de Prospero Hall, édité par Ravensburger

Dans ce jeu de cartes malin, les joueurs incarnent chacun un des méchants de Disney (dont Scar du Roi lion) et doivent accomplir leur mission maléfique en premier pour gagner. L’apprenti vilain devra choisir avec soin l’action à accomplir, jouer la bonne carte, éliminer les héros… Cette nouvelle extension peut se combiner (ou non) au jeu de base pour 2 à 6 joueurs sorti en 2018. Chaque fois, la même question : qui est le pire méchant de l’histoire ?

Villainous – La fin est proche. Nombre de joueurs : 2 ou 3. Âge : 10 ans et plus. Durée : de 40 à 60 minutes. Auteur : Prospero Hall. Éditeur : Ravensburger. Prix : 40 $.

Redrum, redrum…

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR The Shining, de Prospero Hall, édité par Asmodée

The Shining, film de Stanley Kubrick inspiré d’un livre de Stephen King, renaît avec ce jeu campé à l’hôtel Overlook (lieu hanté s’il en est). Au choix, les parties se déroulent de façon coopérative ou semi-coopérative (avec un traître dans les rangs). Pour éviter d’être possédés, les joueurs devront accumuler des jetons de Volonté, manier les armes avec soin, réagir aux évènements. Et arpenter ce lieu maudit, comme dans le film d’horreur dont le jeu est tiré.

The Shining. Nombre de joueurs : de 3 à 5. Âge : 14 ans et plus. Durée : de 45 à 60 minutes. Auteur : Prospero Hall. Éditeur : Asmodée. Prix : 30 $.

Minecraft, hors écran

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Minecraft — Builders & Biomes, d’Ulrich Blum, édité par Ravensburger

Avec quelque 126 millions d’utilisateurs par mois, le jeu vidéo Minecraft est un des géants du divertissement en ligne. Le film prévu pour 2022 a malheureusement dû être repoussé en raison de la pandémie. Une nouvelle aventure est néanmoins désormais possible : sur un plateau de jeu, avec des blocs de bois pour symboliser les diverses ressources à accumuler. Il faudra, comme à l’écran, modifier les biomes et construire des bâtiments, mais aussi combattre les monstres. Et surveiller ses adversaires, bien entendu ! Une boîte débordant de matériel pour reproduire un jeu jusque-là seulement virtuel.

Minecraft — Builders & Biomes. Nombre de joueurs : de 2 à 4. Âge : 10 ans et plus. Durée : de 30 à 60 minutes. Auteur : Ulrich Blum. Éditeur : Ravensburger. Prix : 55 $.

