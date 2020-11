On a tous mille raisons d’offrir des cadeaux aux gens qui nous entourent à Noël et il convient de ne pas oublier papa. Les commerçants locaux offrent plusieurs options pour faire livrer le cadeau parfait et on a vraiment l’embarras du choix. Voici quelques suggestions.

Michel Marois

La Presse

Pour un barbu !

Plus d’un papa a profité de la pandémie pour laisser pousser sa barbe. Si c’est le cas, ce coffret Découverte des Industries Groom, qui réunit un nettoyant, trois huiles (Conifère, Santal, Citrus) et un peigne pliant, lui permettra d’avoir une barbe resplendissante et en santé.

Coffret Découverte soin de la barbe, Groom, 85 $, offert en ligne, dans les salons de barbiers et dans les boutiques de produits naturels.

Pour le travail à la maison

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Support à ordinateur portable, Atelier Espace Caribou, 109 $

Pas facile de travailler à la maison quand tout le monde se dispute les espaces appropriés. Ce support à ordinateur portable, conçu et fabriqué par l’Atelier Espace Caribou, est à la fois ergonomique, simple et moderne. Un outil essentiel pour améliorer ou créer une station de travail confortable.

Support à ordinateur portable, Atelier Espace Caribou, 109 $, offert en ligne.

Pour son téléphone

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Chargeur sans fil Kaseme, 69,85 $

Si votre père est de ceux qui possèdent les derniers modèles de téléphone portable, un chargeur sans fil est un cadeau approprié. Encore plus s’il s’agit d’un objet décoratif comme ces superbes chargeurs conçus par Kaseme Design. Il suffit de placer l’appareil sur la base et le tour est joué.

Chargeur sans fil Kaseme, 69,85 $, offert en ligne et dans les boutiques spécialisées.

Pour ses rêves de voyage

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le Québec — 50 itinéraires de rêve, collectif, éditions Ulysse, 34,95 $

La pandémie a forcé tout le monde à revoir ses plans de voyage et beaucoup en ont profité pour redécouvrir le Québec. Ce guide de voyage des éditions Ulysse réunit 50 itinéraires dans toutes les régions de la province, des coins perdus aux centres-villes, et il rejoindra tous les types de voyageurs.

Le Québec — 50 itinéraires de rêve, collectif, éditions Ulysse, 34,95 $, offert en ligne et en librairies.

Pour ses cocktails

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Trio de sirops #1, Les Charlatans, 24,95 $

Votre père aime préparer des cocktails ? Il n’hésite pas à explorer des goûts différents ? Ce coffret conçu par Les Charlatans qui réunit un trio de sirops sera le complément parfait de ses expériences, tout en étant aussi utile dans l’eau pétillante ou en cuisine. D’autres coffrets sont aussi offerts.

Trio de sirops #1, Les Charlatans, 24,95 $, offert en ligne et dans plusieurs épiceries spécialisées.

Des guides pour le vin

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le guide Phaneuf du vin 2021, de Nadia Fournier, Éditions de L’Homme, 29,95 $

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Lapeyrie, de Philippe Lapeyrie, Éditions Pratico-pratique, 29,95 $

Chaque année, bien des amateurs de vins guettent la sortie des guides québécois. En voici deux dont la réputation n’est plus à faire. Rédigé depuis quelques années par Nadia Fournier, Le guide Phaneuf du vin 2021 est toujours aussi complet. De son côté, le Lapeyrie adopte une approche plus personnelle, sans négliger l’aspect pratique.

Le guide Phaneuf du vin 2021, de Nadia Fournier, Éditions de L’Homme, 29,95 $, offert en ligne et en librairie.

Lapeyrie, de Philippe Lapeyrie, Éditions Pratico-pratique, 29,95 $, offert en ligne et en librairie.

Pour le garder au chaud

PHOTO FOURNIE PAR LE PIED DE COCHON Veste Au Pied de cochon, par Big Bill, 115 $

Créée après la guerre par Big Bill, une entreprise familiale qui en est à sa quatrième génération, cette veste de travail a été adoptée par des milliers d’ouvriers manuels qui souhaitaient rester au chaud. Elle est aussi devenue l’un des symboles de l’équipe des restaurants au Pied de Cochon et vous pouvez vous procurer leur version en laine recyclée. Un cadeau à la fois branché et nostalgique.

Veste Au Pied de Cochon, par Big Bill, 115 $, offerte en ligne et dans les restaurants Au Pied de Cochon.

Pour le garder encore plus chaud

PHOTO FOURNIE PAR LE FABRICANT Ensemble chaussettes et mitaines, Le Bonnettier, 44 $

Si vous voulez garder papa bien au chaud, ce coffret est tout approprié. Il y trouvera une paire de chaussettes et une paire de mitaines, fabriquées avec de la laine dans des coloris traditionnels. Et si vous voulez faire d’une pierre deux coups, il y a aussi un coffret pour maman !

Ensemble chaussettes et mitaines, Le Bonnettier, 44 $, offert en ligne et dans plusieurs boutiques de vêtements.

