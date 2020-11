Pas facile de tout concilier en cette période de pandémie, et nombre de mamans se sont un peu oubliées dans tout ça. Noël est l’occasion de leur rappeler à quel point vous les aimez.

Michel Marois

La Presse

Combiner travail et thé

Composé de quatre thés, d’une tisane et de l’équipement parfait pour l’infusion et le service, ce coffret est idéal pour prendre une pause du télétravail et découvrir de nouvelles boissons. L’assortiment comprend deux thés verts (Chine et Japon), un thé noir (Colombie), un thé wulong (Chine), la tisane Sublime, un bécher à infuser et une tasse en verre.

Boîte télétravail +, de Camellia Sinensis, 85 $, offerte en ligne et dans les boutiques de thé.

Un cœur à l’envers

PHOTO FOURNIE PAR CINDERELLA GARBAGE Collier Petit Cœur-à-l’envers, de Cinderella Garbage

Les bijoux de Cinderella Garbage sont faits de Cinderlite, une matière synthétique produite à partir de déchets récupérés. Chaque pierre est donc unique. La collection Cœur-à-l’envers, la pierre pointée vers celle qui la porte, se veut un rappel qu’il faut parfois s’offrir un peu d’estime de soi. La chaîne est offerte dans une variété d’argent ou d’or.

Collier Petit Cœur-à-l’envers, de Cinderella Garbage, 85 $, offert en ligne.

Un bracelet discret

PHOTO FOURNIE PAR MILIE BIJOUX Bracelet UNAK, de Milie Bijoux

Naturel et abordable, ce bracelet UNAK, de Milie Bijoux, est composé de pierres de Jaspe brun chocolat et de billes de bois brun, assorties de perles d’acier inoxydable argent de forme cubique. À la fois discret et élégant, ce bracelet fera plaisir à maman et vous pouvez même l’offrir aussi à papa.

Bracelet UNAK, de Milie Bijoux, 29 $, offert en ligne.

Prendre soin de ses cheveux

PHOTO FOURNIE PAR BKIND Coffret shampoing et revitalisant en barre, de BKIND

Les produits de la marque montréalaise BKIND sont naturels et fabriqués de façon responsable. Ce coffret cadeau réunit un shampoing et un revitalisant en barre, ainsi qu’une boîte de rangement en bambou. Une bonne façon de simplifier l’entretien des cheveux, tout en respectant la planète.

Coffret shampoing et revitalisant en barre, de BKIND, 46 $, offert en ligne et dans plusieurs boutiques de produits naturels.

Soigner ses lèvres

PHOTO FOURNIE PAR BÄUM BOX Coffret BÄUM Box (sept baumes à lèvre et un exfoliant)

BÄUM est une entreprise montréalaise de produits véganes et écoresponsables qui fabrique notamment une sélection de 10 baumes composés d’ingrédients 100 % naturels. Offerts à l’unité ou en ensemble dans une boîte cadeau.

Coffret BÄUM Box (sept baumes à lèvre et un exfoliant), 94 $, offert en ligne et dans plusieurs boutiques de produits naturels.

Miam, du chocolat !

PHOTO FOURNIE PAR AVANAA Ensemble La Totale (10 tablettes et 3 tisanes), d’AVANAA

Fabriqués dans le quartier Villeray à Montréal, les chocolats AVANAA sont à la fois succulents et jolis à offrir dans leur emballage coloré. Des ensembles cadeaux permettent de découvrir quelques-unes de leurs tablettes ou tisanes, ou même d’offrir La Totale à une mordue du chocolat.

Ensemble La Totale (10 tablettes et 3 tisanes), d’AVANAA, 99 $, offert en ligne et dans plusieurs cafés et boutiques de produits naturels.

Être bien au chaud

PHOTO FOURNIE PAR MINI TIPI Châle pour femme Ember, de MINI TIPI

Inspiré par la culture autochtone, comme tous les produits de MINI TIPI, ce châle est un accessoire confortable pour rester au chaud en automne à l’extérieur ou devant le foyer en hiver. Et il est aussi parfait pour une future maman.

Châle pour femme Ember, de MINI TIPI, 95 $, offert en ligne et chez Simons.

Stylée, en matières recyclées

PHOTO FOURNIE PAR NADA ECO ATELIER Mitaines, par NADA eco atelier

Les produits de NADA eco atelier sont fabriqués avec des textiles recyclés, soigneusement choisis et lavés. Ces mitaines de laine, polyester, bambou et suède garderont donc les mains de maman bien au chaud tout en étant des plus écologiques.

Mitaines, par NADA eco atelier, 65 $, offertes en ligne et à la boutique Locolocal.

