Impossible de dissocier la chanteuse Mariah Carey de la fête de Noël. Ce sera encore le cas cette année avec l’émission Mariah Carey’s Magical Christmas Special qui débarque le 4 décembre dans la plateforme Apple TV Plus.

André Duchesne

La Presse

L’interprète du ver d’oreille All I Want For Christmas is You sera en vedette entourée de nombreux artistes dont Tiffany Haddish, Araiana Grande, Snoop Dog, Jennifer Hudson et plusieurs autres.

Le déploiement des performances musicales se fera autour d’une histoire dans laquelle le père Noël appellera son amie Carey pour sauver le Pôle Nord d’un danger. Le tout s’accompagnera d’une nouvelle vidéo de la chanson Oh Santa !