Plus de légumes, Ricardo, Éditions La Presse, 246 pages, 39,95 $

Peut-on avoir trop de livres de recettes ? Bien sûr que non ! Et il s’en fait de beaux et de bons, au Québec. Que ce soit pour apprêter des légumes, faire des desserts ou tenter le végétalisme, voici cinq valeurs sûres qui sauront plaire.

Maude Goyer

collaboration spéciale

Faire le plein de vitamines

Les légumes sont au cœur des recettes que présente Ricardo dans ce livre touffu et inspirant : ils volent la vedette page après page. Salades, potages, sauces, sautés, trempettes, pains, desserts, les légumes sont déclinés en 120 recettes, classées ici par difficulté d’élaboration. En prime : une section du livre propose des conseils et astuces pour éviter le gaspillage et bien gérer l’abondance de légumes à la fin de l’été.

Plus de légumes, Ricardo, Éditions La Presse, 246 pages, 39,95 $.

Fini, le casse-tête du souper

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Soupers rapides, Geneviève O’Gleman, Éditions de l’Homme, 240 pages, 29,95 $

Qu’est-ce qu’on mange pour souper ? C’est pour répondre à cette sempiternelle question que la nutritionniste Geneviève O’Gleman a lancé Soupers rapides, un livre bourré d’astuces, de conseils et de trucs pour faciliter l’heure des repas à la maison. Qu’ils soient cuits à la mijoteuse, préparés à la dernière minute, cuisinés le dimanche ou improvisés avec les restes du frigo, les plats ont été conçus pour plaire aux enfants… et simplifier la vie des parents.

Soupers rapides, Geneviève O’Gleman, Éditions de l’Homme, 240 pages, 29,95 $.

Chez Olive + Gourmando

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Olive + Gourmando, Dyan Solomon, chez KO éditions, 316 pages, 39,95 $

La chef Dyan Solomon a ouvert, avec Éric Girard, le café et restaurant Olive + Gourmando il y a 20 ans dans le Vieux-Montréal. Au fil des pages de son premier ouvrage, elle livre quelques secrets bien gardés de l’établissement, comme la recette de la fameuse salade # 24, celle de la ricotta maison et celle des brownies décadents. Les photos de Maude Chauvin nous plongent illico dans l’ambiance chaleureuse et conviviale d’Olive + Gourmando.

Olive + Gourmando, Dyan Solomon, chez KO Éditions, 316 pages, 39,95 $.

Pour les amateurs de sucre… et de sel

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Parcours sucré, Patrice Demers, aux Éditions La Presse, 296 pages, 44,95 $

Le pâtissier émérite Patrice Demers souligne ses 20 ans de carrière avec ce livre de desserts pas banal. Le chef met de l’avant une centaine de recettes inspirées du savoir-faire d’artisans qui ont marqué son parcours, tout en présentant leurs portraits. Bon à savoir : qu’ils soient sucrés ou salés, les plats signatures de Patrice Demers, comme ce dessert à base de pomme verte, huile d’olive, pistache et coriandre appelé le Vert, font partie du livre.

Parcours sucré, Patrice Demers, aux Éditions La Presse, 296 pages, 44,95 $.

Premiers pas en cuisine

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME Survivre en appart – Recettes faciles pour débutants, Rosalie Lessard, Éditions de l’Homme, 184 pages, 29,95 $

Des recettes de chips, de déjeuners pressés, de lunchs sur le pouce, de desserts parfaits pour les rages de sucre et de cocktails décadents (dont des jello shots au champagne !)… Voilà quelques-unes des recettes suggérées par la populaire youtubeuse Rosalie Lessard. Cette diplômée de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec de 24 ans s’adresse aux jeunes adultes qui font leurs premières expériences aux fourneaux.

Survivre en appart – Recettes faciles pour débutants, Rosalie Lessard, Éditions de l’Homme, 184 pages, 29,95 $.