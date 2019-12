Une soirée survient à l’improviste ou le cadeau a été oublié à la maison ? Pas de panique ! Voici des solutions express pour gens débordés.

Maude Goyer

collaboration spéciale

Canneberges de chez nous

Le saviez-vous ? Des produits du terroir se retrouvent sur les tablettes de tous les supermarchés du Québec, mais ils varient d’un établissement à un autre. Il suffit de fouiller un peu dans les rayons pour découvrir de petits trésors locaux comme cet ensemble cadeau gourmand, à la thématique canneberge : une vinaigrette, un confit d’oignon et des canneberges enrobées de chocolat noir. Difficile de rater son coup avec ce trio !

Tomber dans la lavande

PHOTO FOURNIE PAR BLEU LAVANDE Bombes de bain effervescentes, Bleu Lavande, en pharmacie, 19 $

À la pharmacie du coin, on peut faire des trouvailles de dernière minute intéressantes, entre autres du côté des soins doudou. Quand le mercure chute, on aime se glisser dans un bain moussant, encore plus avec ces boules de bain effervescentes à la lavande. Elles sont fabriquées au Québec, par une entreprise écoresponsable des Cantons-de-l’Est, Bleu Lavande. Chaque paquet contient six bombes de bain : lavande, lavande-eucalyptus et lavande-orange.

Pour les petits explorateurs

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CANADIAN TIRE Lampe frontale Divide 275 lumens, Coleman, 18 $, en vente dans les grandes surfaces

Vous devez offrir un cadeau à un enfant et vous êtes en panne d’idée, en plus d’être à la course ? Pas de panique, voici une idée cadeau qui fait mouche à tout coup : une lampe frontale. Elle servira à l’exploration et à la découverte : les enfants deviendront des agents secrets ou des archéologues… ou tout simplement de petits marcheurs sous les flocons en soirée !

À votre santé !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE COSTCO Ensemble cadeau Mule de Moscou Yupik, Costco, 39,99 $

Aux amateurs de cocktails, on offre cet ensemble pour faire un Moscow Mule (ou mule de Moscou), une boisson à base de vodka, de bière de gingembre et de jus de lime. Ici, les tasses en cuivre, typiquement utilisées pour le service, sont incluses, tout comme un seau à glace et deux bouteilles de soda piquant au gingembre. L’ensemble comprend aussi des trucs à grignoter : croustilles, arachides, maïs soufflé et minibretzels. Parfait pour l’apéro !

Eureka !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BUREAU EN GROS Lampe de bureau rétro à lueur, General Supply Goods + Co (offerte en différentes couleurs), 49,99 $

Pas de cadeau pour un échange dans lequel on ignore qui recevra notre présent ? Pour un sans-faute, voici une suggestion unisexe, à la fois chic et pratique : la lampe de bureau Retro Glow. Elle est offerte en orange ou en vert, et diffuse une lumière douce et chaleureuse. L’ampoule n’est pas incluse : si on veut garder la touche vintage, on choisit une ampoule à filaments.

C’est le bouquet

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Le thé de bain essences de fleurs, Au naturel, Simons, 14 $

Fabriqués à la main à Saint-Lazare, les produits de l’entreprise Au Naturel sont biodégradables et non testés sur des animaux. Ce thé pour le bain est parfumé à la rose, à la lavande, au souci, à l’églantier et au romarin, mêlé à du gros sel solaire. Placé dans un pot Mason et accompagné d’une cuillère en bois, le produit pour le bain se verse dans une pochette réutilisable.

