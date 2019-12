Alors que la question environnementale préoccupe de plus en plus, nombreux sont ceux qui veulent éviter le gaspillage. La solution : offrir un cadeau écoresponsable permettant de tendre vers le zéro déchet. Un présent qui fera plaisir à l’être cher… et à la planète !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

La mer à boire

Le premier geste à faire pour un mode de vie plus écolo ? L’achat d’une bouteille réutilisable afin que les bouteilles d’eau en plastique ne soient bientôt qu’un mauvais souvenir. Petit plus : une bouteille thermale, qui permet de garder l’eau fraîche toute la journée. Et si la bouteille est jolie comme cette création de Danica Studio, c’est le pied ! Un cadeau qui servira, encore et encore.

Bouteille réutilisable thermale (17 oz) offerte en quatre modèles, Danica Studio, 30 $, notamment chez Boutique DDD (Dédiée au Design Durable).

> Consultez le site de Boutique DDD : https://boutiqueddd.com/

Branché sur le soleil

PHOTO FOURNIE PAR SOLIOS Montre pour homme Green Eco (collection Eclipse), Solios, 335 $, offerte en ligne

Finies les piles avec la montre solaire montréalaise Solios : deux heures d’exposition au soleil rechargent la montre pour six mois. Minimaliste et durable avec son cadran en acier inoxydable et son verre avec revêtement de saphir, la montre est entièrement conçue dans un esprit écoresponsable, alors qu’aucun plastique n’entre dans sa conception, du bracelet interchangeable en cuir végane (sans PU ou PVC) jusqu’à l’emballage, fait de carton recyclé et recyclable. Ingénieux !

Montre pour homme Green Eco (collection Eclipse), Solios, 335 $, offerte en ligne.

> Consultez le site de Solios : https://fr.solioswatches.com/collections/pour-lui

Introduction aux huiles essentielles

PHOTO FOURNIE PAR KLORIS Trousse de survie des temps modernes, Kloris Soins Terrestres, 118 $, offerte en ligne

Utilisées depuis des millénaires, les huiles essentielles charment ceux qui croient au pouvoir de guérison des plantes. Mais il peut être parfois difficile de s’y retrouver. Voilà pourquoi on aime la trousse de survie aux temps modernes de l’entreprise québécoise Kloris Soins Terrestres, une pharmacie portable naturelle et écolo composée de sept petits contenants en verre à bille à appliquer localement pour toutes sortes de petits bobos et désagréments, des maux de tête aux courbatures en passant par l’insomnie.

Trousse de survie des temps modernes, Kloris Soins Terrestres, 118 $, offerte en ligne.

> Consultez la page de Kloris Soins Terrestres sur Etsy : https://www.etsy.com/ca-fr/shop/KlorisSoinsTerrestre

Oreilles propres, zéro déchet

PHOTO FOURNIE PAR CULTURE SAUVAGE Cure-oreille réutilisable en silicone, Éco Tige, 12 $ chacun, offert notamment sur le site web de Culture Sauvage

Le cure-oreille peut sembler inoffensif, mais c’est un déchet insidieux qui se retrouve un peu partout de par sa petitesse, notamment sur les plages de ce monde. La solution : Éco Tige, un cure-oreille réutilisable aux embouts en silicone médical, qui vient dans un étui à rangement pratique, qu’on rince simplement après utilisation avec un peu d’eau et de savon. Offert en deux modèles, pour le nettoyage ou le maquillage. Pour un cadeau d’hôtesse zéro déchet !

Cure-oreille réutilisable en silicone, Éco Tige, 12 $ chacun, offert notamment sur le site web de Culture Sauvage et dans plusieurs autres boutiques zéro déchet.

> Consultez le site de Culture Sauvage : http://www.culturesauvage.com/

Bottes vertes

PHOTO FOURNIE PAR ATELIER MURRI Bottes Sainte-Anne, collection Brun par Atelier Murri, 235 $, offertes en ligne et à la boutique de la rue Rachel

L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes sur la planète. Heureusement, nombreuses sont les entreprises qui offrent des solutions de rechange plus écologiques aux consommateurs. C’est le cas de la marque de chaussures écoresponsables et éthiques Brun, élaborée par l’entreprise montréalaise Atelier Murri. Sans aucun plastique, les très jolis modèles sont fabriqués dans des ateliers artisanaux au Portugal, à partir de cuir sans chrome, alors que les talons sont faits de noyaux d’avocats.

Bottes Sainte-Anne, collection Brun par Atelier Murri, 235 $, offertes en ligne et à la boutique de la rue Rachel.

> Consultez le site d’Atelier Murri : https://www.ateliermurri.com/nouveaux-produits/laurentides-8sljc

Petits pots écolos

PHOTO FOURNIE PAR CHÉRI-MOI Chandelle à massage Romarin & Sauge à base de cire de soya et de beurre de karité, Chéri-Moi, 29 $, offerte en ligne

Comment concilier esprit écolo et industrie de la beauté ? En choisissant avec conscience ses petits pots, autant dans le contenu que dans le contenant. Notre suggestion : la marque québécoise Chéri-Moi avec ses formulations 100 % naturelles et biologiques, présentées dans des pots réutilisables en verre. On aime l’idée de leurs chandelles à massage : la cire, une fois fondue, reste tiède et se transforme en huile à massage au contact de la peau. Celle au romarin et à la sauge est parfaite pour l’hiver !

Chandelle à massage Romarin & Sauge à base de cire de soya et de beurre de karité, Chéri-Moi, 29 $, offerte en ligne.

> Consultez le site de Chéri-Moi : https://www.cherimoi.com/product-page/romarin-sauge