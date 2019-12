Pour mieux vous y retrouver dans l’avalanche de télévisions, de consoles et de produits technos qui atterrissent régulièrement sur les tablettes, voici des valeurs sûres qui sauront plaire aux petits et grands.

Karim Benessaieh

La Presse

Des compagnons d’écoute

Il s’agit sans conteste des meilleurs compagnons d’écoute d’un iPhone. Oui, ces écouteurs Bluetooth sont coûteux, mais ils sont totalement intégrés à l’environnement Apple, avec une qualité sonore très satisfaisante. La grande nouveauté cette année, c’est leur efficacité à filtrer le bruit ambiant tout en restant confortables. Ils offrent grâce à leur étui jusqu’à 25 heures d’autonomie, acceptent la recharge magnétique et répondent aux commandes vocales par l’entremise de Siri.

AirPods Pro, Apple, 329 $.

Une console pour toute la famille

PHOTO FOURNIE PAR NINTENDO Console Switch de Nintendo

Il ne s’agit pas tout à fait d’une nouveauté, mais force est de constater que la Nintendo Switch a été la plus gâtée en innovations cette année. Que ce soit avec l’adorable Yoshi’s Crafted World, le très étonnant Ring Fit Adventure ou les délirants modules Nintendo Labo, sans oublier quelques titres plus adultes comme Mortal Kombat 11, cette console hybride, portable et de salon, plaira à toute la famille.

Nintendo Switch, Nintendo, 399,99 $.

Une image riche en couleurs

PHOTO FOURNIE PAR LG Télévision OLED C9 de LG

Les critiques technos sont pratiquement unanimes, et nous ne faisons pas bande à part : LG a mis cette année sur le marché une superbe télévision à un prix enfin décent, l’OLED C9. La richesse des couleurs et la qualité des contrastes de cet écran d’à peine 5 mm d’épaisseur sont époustouflantes, le son est bien riche et l’interface intègre maintenant les assistants vocaux Alexa et Google, tout en prenant en charge le protocole AirPlay d’Apple.

OLED C9, LG, à partir de 2199 $ (55 po).

Une liseuse (presque) parfaite

PHOTO FOURNIE PAR RAKUTEN KOBO Liseuse Libra H2O de Kobo

Il s’agit de la meilleure liseuse actuellement sur le marché. La Libra H2O de Kobo est essentiellement une version améliorée et moins coûteuse, avec un écran de 7 po au lieu de 8 po, de la Forma lancée l’an dernier. À l’épreuve de l’eau, elle comporte deux boutons physiques pour avancer ou reculer dans le livre, toujours très pratiques en plus des commandes tactiles. Comme toute liseuse Kobo, elle est compatible avec le populaire format epub et les livres protégés des bibliothèques.

Libra H2O, Rakuten Kobo, 199,99 $.

Un haut-parleur multifonction

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Modèle Echo Show de 2e génération d’Amazon

Premier grand fabricant à doter son haut-parleur intelligent d’un écran, Amazon offre également le produit le plus abouti et le meilleur son dans cette catégorie avec son Echo Show. Non seulement toutes les requêtes vocales habituelles sont reprises sur son écran de 10,1 pouces, mais on profite d’informations supplémentaires fort appréciées, comme le détail des prévisions météo ou des chansons diffusées. L’Echo Show fait en outre office de cadre numérique et vous ressort des photos à la date anniversaire de leur création.

Echo Show (2e génération), Amazon, 299,99 $.

Un allié pour garder la forme

PHOTO FOURNIE PAR FITBIT Bracelet d’activité Inspire HR de Fitbit

Excellent bracelet d’activité capable de détecter automatiquement une quinzaine d’activités, l’Inspire HR de Fitbit dispose également de quelques fonctions de base d’une montre intelligente, comme les notifications, le tout à un prix très raisonnable. Pleinement résistante à l’eau, elle a une autonomie de cinq jours et peut « monitorer » votre sommeil si vous la portez en tout temps. Un précieux allié pour effectuer un suivi de son activité physique.

Inspire HR, Fitbit, 129,95 $.

Une explosion de couleurs

PHOTO FOURNIE PAR WIZ Ampoule intelligente A19 de WiZ

Moins de 20 $ pour une ampoule intelligente qui offre 16 millions de couleurs et se branche directement à l’internet, sans concentrateur ? Nous n’y croyions pas avant d’essayer l’ampoule A19 du fabricant WiZ. Cet appareil vendu de trois à quatre fois moins cher que ses concurrents fonctionne parfaitement et est compatible avec les commandes vocales par l’entremise d’Alexa ou de l’Assistant Google. L’application propose en plus des éclairages dynamiques, imitant par exemple une bougie ou un feu dans l’âtre.

Ampoule A19 DEL intelligente, WiZ, 19,97 $.