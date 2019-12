Ils ont déjà tout, pensez-vous ? Quelques idées qui sauront les surprendre et leur plaire, pour les gâter encore davantage.

Silvia Galipeau

La Presse

Jolis vernis

On craque pour ces jolis vernis aux couleurs chaudes (beige life, cherry blossom, concrete jungle, etc.), zéro toxique et 100 % véganes. Parce qu’avoir de jolis ongles, c’est bien, mais avoir de jolis ongles en respectant l’environnement et les animaux, c’est mieux.

Vernis à ongles, BKIND, 15,95 $. Offerts en boutique ou en ligne.

> Consultez le site de BKIND : https://bkind.com/

Casse-tête coloré

PHOTO TIRÉE DU SITE DE HOLT RENFREW Casse-tête

Pour tester leur patience et leur persévérance (ou les occuper après une surdose d’écrans), un casse-tête inusité et franchement coloré (qui fera en prime une originale déco au mur, une fois terminé). Ce casse-tête de 500 morceaux fait 46 cm x 61 cm et est offert en noir et blanc ou en vert et jaune.

Casse-tête dégradé, Areaware, 29,95 $. Offert dans différentes boutiques, notamment Urban Outfitters et Holt Renfrew.

Une tirelire originale

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BOUTIQUE NÜ SPACE Tirelire

Ce crâne noir en céramique donnera de la gueule à n’importe quelle chambre d’ado. Utile et stylé, impossible d’y résister. Ils ne pourront plus faire autrement que d’économiser !

Tirelire crâne, Kikkerland, 19,95 $. Offerte en boutique, notamment chez Nü Space.

Déco confo

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE DE VELVET MOUSTACHE Coussins

C’est l’accessoire qu’il faut dans la chambre d’un ado : des coussins. Pour s’y vautrer, s’y coucher, et surtout pour décorer. Bélier, carlin, mouton, alpaga, raton, le choix ne manque pas. Entièrement faits à la main à Montréal.

Coussins, Velvet Moustache, à partir de 78 $. Offerts en boutique ou en ligne.

> Consultez le site de Velvet Moustache : https://velvetmoustache.ca/

Au chaud avec style

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE DE CHILLEUR Coton ouaté

Parce qu’on n’en a jamais trop, et parce qu’il en faut pour toutes les occasions, voici LE coton ouaté à offrir aux ados les plus chill que vous connaissiez. La marque montréalaise propose les collections « Chilleuse » et « Chilleur ». En versions hoodie ou crew-neck.

Hoodie Chilleuse, de Chilleur, 64,50 $. Offert en boutique ou en ligne.

> Consultez le site de Chilleur : https://chilleur.com/

Ça roule !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BOUTIQUE NÜ SPACE Petite voiture

En attendant qu’ils conduisent pour vrai, pourquoi ne pas nourrir encore un peu leur âme d’enfant avec ces craquantes petites voitures aux allures de Porsche ? Pour jouer, collectionner, ou simplement élégamment décorer. Au choix : orange, vert, noir ou gris.

Voiture Luft, Playforever, 59,95 $. Offerte en boutique, notamment chez Nü Space.