Quelques idées de cadeaux créatifs, jolis, écolos ou locaux pour amuser les tout-petits (et les plus grands) durant des heures !

Silvia Galipeau

La Presse

Classique jeu de blocs

Un classique qui ne se démode pas. Jeu de blocs à empiler, puis de tour à démolir, au look vintage, qui fera autant plaisir aux tout-petits qu’aux parents. Plaisir garanti.

Tumbling Blocks, Ridley’s, 29,95 $. Offert en boutique.

> Consultez le site de Ridley’s : https://store.wildandwolf.co.uk/products/ridleys-games-tumbling-blocks

Mini-tapis

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE ETSY DE HOCHETGAGA Mini-tapis de jeu, 29 cm sur 42 cm, Hochet Gaga, 38 $. Offert sur Etsy.

Idéal pour la voiture, l’attente au resto ou n’importe quelle autre sortie en famille. Ce mini-tapis de jeu aux couleurs de Montréal se glisse facilement dans un sac de voyage. Sérigraphié à la main. Vient avec trois petites voitures en plastique.

Mini-tapis de jeu, 29 cm sur 42 cm, Hochet Gaga, 38 $. Offert sur Etsy.

> Consultez le site d’Etsy : https://www.etsy.com/shop/hochetgaga

Tout le monde au yoga

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE YOGANG Yogang, créé par Alixe Côté, illustré par Gabriel Sabourin, 45 $. Offert en boutique ou en ligne.

L’art d’initier les enfants au yoga malgré eux : un dé, des cartes, et le tour est joué. À vous de prendre les poses suggérées aux noms ici adaptés, ou pas (lune, montagne, papillon, arc-en-ciel, enfant !). Vient avec un dé, 30 cartes et un livret de règles et explications. Imaginé et fabriqué à Montréal.

Yogang, créé par Alixe Côté, illustré par Gabriel Sabourin, 45 $. Offert en boutique ou en ligne.

> Consultez le site de Yogang : https://www.yogang.ca/

Mignones marionnettes

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE WEB DE OUISTITINE Marionnette à main, ouistitine, à partir de 33 $. En boutique ou en ligne.

On craque pour ces jolies petites marionnettes à main faites à Montréal, à base de laine recyclée. Coq, cochon, lapin, ourson, chèvre, renne ou chat, à vous de choisir votre préférée. Il y en a pour tous les goûts.

Marionnette à main, ouistitine, à partir de 33 $. En boutique ou en ligne.

> Consultez le site de ouistitine : https://ouistitine.com/

Tout petit baby-foot

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA BOUTIQUE COMME DES ENFANTS Mini Babyfoot (38 cm sur 45 cm sur 10 cm), Plan Toys, 147 $. Offert en boutique, notamment chez Comme des enfants.

Une version miniature et surtout minimaliste d’un grand classique. Facile à manipuler, et franchement joli, c’est le genre de jouet qu’on aime laisser traîner sur la table à café. Fait à base de matériaux naturels et sans produits chimiques.

Mini Babyfoot (38 cm sur 45 cm sur 10 cm), Plan Toys, 147 $. Offert en boutique, notamment chez Comme des enfants.

> Consultez le site de Comme des enfants : https://www.commedesenfants.com/products/mini-babyfoot

Pour artistes en herbe

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE DES ENFANTILLAGES Boîte créative — cache-pot sympathique, des enfantillages, 45 $. En boutique ou en ligne.

Une petite boîte qui contient tout le nécessaire pour créer, au choix : un monstre, un mobile, un bateau ou, ici, un adorable cache-pot. Tout ce qui manque, c’est le four, et bien sûr l’adulte pour superviser ! Pensé et fabriqué à la main à Montréal.

Boîte créative — cache-pot sympathique, des enfantillages, 45 $. En boutique ou en ligne.

> Consultez le site des enfantillages : https://desenfantillages.com/

Géant coloriage

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA BOUTIQUE COMME DES ENFANTS Affiche géante à colorier (1,80 m sur 1 m), street art, Omy, 44 $ (les prix peuvent aussi varier selon les motifs choisis). En boutique, notamment chez Comme des enfants.

De la déco maison, qui dit mieux ? À faire en famille ou en solo, pour des heures de plaisir et un mur à son image. Au choix : street art (notre photo), atlas, contes et féérie, Tokyo, cosmos, dinos, soccer, etc. Les tailles peuvent varier selon les motifs choisis.

Affiche géante à colorier (1,80 m sur 1 m), street art, Omy, 44 $ (les prix peuvent aussi varier selon les motifs choisis). En boutique, notamment chez Comme des enfants.

> Consultez le site de Comme des enfants : https://www.commedesenfants.com/products/affiche-geante-a-colorier-kids-life