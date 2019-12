Pour ne pas arriver les mains vides et pour faire plaisir, voici six idées de cadeaux à offrir à ceux et à celles qui ouvrent la porte de leur foyer au temps des festivités.

Maude Goyer

collaboration spéciale

Pour se calmer le pompon

Composée d’ingrédients naturels (huiles essentielles de cèdre, eucalyptus, lavande, entre autres), cette brume se vaporise ici et là dans la maison, sur l’oreiller, les vêtements ou même le tapis de yoga. Fondée à Montréal il y a trois ans, Tonic se spécialise dans les produits écologiques véganes pour le corps et la maison. Non testés sur les animaux, les produits de la gamme sont faits à la maison, à base d’ingrédients biologiques.

Brume calmante, Tonic, 18 $.

L’affaire est dans le sac

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RICARDO Sac à vin bleu effet denim avec courroies en cuir, Ricardo, 14,99 $

Arriver avec une bouteille de vin, c’est bien. Arriver avec une bouteille de vin glissée dans un joli sac conçu à cet effet, réutilisable, c’est mieux ! Voici une belle option : un sac à vin en denim 100 % coton, lavable à la machine. On aime son petit look boho-chic avec ses poignées en cuir. Une autre idée : on y place un pot de confiture ou une bouteille d’huile d’olive.

Sac à vin bleu effet denim avec courroies en cuir, Ricardo, 14,99 $.

Tomber dans le caramel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA LICHÉE Pot de caramel, La Lichée, entre 8 et 11 $ (210 ml)

C’est l’amour du caramel qui a poussé trois amis à fonder La Lichée, à partir de la recette d’une grand-mère des Îles-de-la-Madeleine. Spécialisée en production de caramels québécois, à manger « à même le pot », l’entreprise propose des parfums classiques, comme le caramel à fleur de sel et celui au beurre, et quelques saveurs audacieuses, comme le caramel au café infusé à froid et celui à la citrouille épicée.

Pot de caramel, La Lichée, entre 8 et 11 $ (210 ml).

L’histoire de Paul

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Paul à la maison, éditions La Pastèque, 31,95 $

Pour le coup de crayon, la douceur du propos et toute la tendresse qui s’en dégage, le plus récent album de Michel Rabagliati, Paul à la maison, est un beau cadeau à offrir aux Fêtes. Racontée en neuf tomes, la vie de Paul, avec ses hauts et ses bas, est une incursion intime dans la vie d’un « bon gars » — et un accès privilégié à l’histoire du Québec, ses mœurs et sa culture. Du bonbon !

Paul à la maison, éditions La Pastèque, 31,95 $.

Un peu de désert dans la maison

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LINEN CHEST Cactus dans une ampoule, Linen Chest, 14,95 $

Pour faire changement du bouquet de fleurs ou de la plante verte, voici un cadeau original pour les amoureux de déco : un cactus dans une ampoule. Pas besoin d’avoir le pouce vert, ce cactus ne demande aucun entretien. Deux motifs sont offerts, selon les stocks en magasin. L’ampoule DEL fonctionne à pile.

Cactus dans une ampoule, Linen Chest, 14,95 $.

Des sacs écoresponsables

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DANS LE SAC Kit pour les amoureux du pain, Dans le sac, 30 $

Créée pour inspirer un changement, l’entreprise Dans le sac présente une gamme de produits écologiques : des sacs pour le lunch, des essuie-tout réutilisables, des lingettes, de grands sacs pour faire le marché, entre autres, et ces sacs à pain. Ce duo contient un sac pour transporter une baguette et un autre pour une miche. Faits de coton, ils aident à la conservation du pain, jusqu’à trois jours sans qu’il sèche.

Kit pour les amoureux du pain, Dans le sac, 30 $.