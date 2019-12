On rêve tous d’un temps des Fêtes moins stressant. Pour y parvenir, l’organisatrice professionnelle Mylène Houle Morency, de FLO Organisation et membre de l’Association des organisateurs professionnels au Canada, nous donne ses conseils semaine après semaine.

Karyne Duplessis Piché

Spécialiste en vin, collaboratrice invitée

Un, deux, trois, go : aux fourneaux. Ce week-end, on cuisine tout ce qui peut être congelé, comme les potages, les pâtés, les bouchées et les biscuits. On en profite pour doubler quelques recettes en prévision des repas pressés des prochaines semaines. Si vous choisissez la formule du repas-partage, l’application Perfect Potluck s’avère un précieux allié. Il avise les convives des plats cuisinés et il prévoit les quantités nécessaires en fonction du nombre d’invités.

> Consultez le site de Perfect Potluck

Idée verte

Les enfants ne veulent pas mettre la main à la pâte en cuisine ? Faites-les dessiner sur du papier d’emballage brun. Celui-ci se recycle plus facilement que les emballages traditionnels et les cadeaux seront bien plus jolis décorés de quelques coups de crayon.

À ne pas oublier

Pour éviter la cohue à la SAQ et pour profiter d’une meilleure sélection, c’est le temps de faire vos achats de vin pour les Fêtes. Il est également minuit moins une pour commander sa dinde pour le réveillon et sa bûche chez le pâtissier.