Les meilleures biographies sur le marché n’offrent pas seulement le parcours d’une personnalité marquante ni un simple accès aux coulisses de sa vie. Elles inspirent et permettent aux lecteurs de s’identifier aux personnalités qu’ils admirent.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Canadien jusqu’au bout

Il a donné ses premiers coups de patin à Landrienne, en Abitibi-Témiscamingue, avant de faire les beaux jours de la Sainte-Flanelle sur la glace du Forum de Montréal. Si vous pensiez tout connaître de Serge Savard, le hockeyeur, le directeur général et l’homme d’affaires, vous devriez ouvrir le livre écrit par le journaliste Philippe Cantin. L’homme de hockey est loin d’avoir la langue de bois.

Serge Savard : Canadien jusqu’au bout, Philippe Cantin, KO Éditions, 29,95 $.

Over the Top

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Over the Top : A Raw Journey to Self-Love, de Jonathan Van Ness

Avant d’être révélé au monde entier par la série Queer Eye, Jonathan Van Ness n’a pas toujours été l’être irradiant de sérénité et d’amour de soi qu’il est aujourd’hui. Composant avec son homosexualité et son caractère flamboyant dans une petite ville du Midwest américain, celui qui se décrit désormais comme un être non binaire a affronté son lot d’épreuves. Il raconte son parcours avec l’éclat et les phrases percutantes que ses fans adorent.

Over the Top : A Raw Journey to Self-Love, Jonathan Van Ness, Harperone, 34,99 $.

L’homme des informations

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Même heure, même poste, de Pierre Bruneau

Symbole de durabilité et de calme dans la tempête qui s’abat sur les médias depuis des années, Pierre Bruneau anime tous les soirs de semaine le TVA nouvelles de 18 h. Associé indirectement à tous les petits et les grands événements de l’histoire du Québec et de la planète, le chef d’antenne est aussi connu pour son engagement social et la perte tragique de son fils Charles, mort de la leucémie en 1988. Délaissant la distance que lui impose son métier, il se raconte avec émotion et simplicité.

Même heure, même poste, Pierre Bruneau, avec la collaboration de Serge Rivest, Éditions de l’Homme, 29,95 $.

Partir pour raconter

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Partir pour raconter, de Michèle Ouimet

La réputation de la journaliste Michèle Ouimet n’est plus à faire. On connaît sa rigueur et son professionnalisme. On a lu ses comptes rendus de l’horreur partout dans le monde. Mais savons-nous vraiment ce qu’a vécu la journaliste, la mère et la femme en mettant parfois sa vie en péril pour rapporter la vérité ? Jusqu’où les grands moments de l’histoire ont-ils marqué la reporter ? Comment fonctionnent les coulisses du journalisme international ? Sans la moindre complaisance, la journaliste se raconte.

Partir pour raconter, Michèle Ouimet, Boréal, 29,95 $.

De Bell à BCE

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION L’héritage d’un géant, de Danielle Stanton et Hervé Anctil

Le nom Jean de Grandpré vous dit quelque chose ? Si la réponse est non, sachez que cet avocat et homme d’affaires a monté les échelons de Bell de 1966 à 1973, avant de créer BCE, l’une des entreprises de télécommunications les plus importantes en Amérique du Nord. Leader visionnaire reconnu ici et à l’étranger, philanthrope qui ne cherche pas l’attention et homme admiré par plusieurs, il est, à 98 ans, le sujet d’une biographie qui pourrait amener bien des Québécois à se lancer en affaires.

L’héritage d’un géant, Danielle Stanton et Hervé Anctil, Éditions La Presse, 29,95 $.

L’histoire d’une icône

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION David Bowie : A Life, de Dylan Jones

David Bowie est mort il y a trois ans, après avoir marqué l’histoire de la musique et de la mode. Pour raconter sa vie d’artiste, ses amitiés, ses rivalités, ses amours avec les femmes et avec les hommes, l’auteur Dylan Jones a utilisé plusieurs entrevues accordées par la star entre 1947 et sa mort. Une incursion dans la carrière et la vie intime d’un personnage plus grand que nature.

David Bowie : A Life, Dylan Jones, Ring, 44,95 $.

Robert Bourassa sous tous les angles

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Robert Bourassa et nous : 45 regards sur l’homme et son héritage politique, de Pierre Gince et Marie Grégoire

Cinquante ans après l’arrivée au pouvoir de celui qui est devenu, à 36 ans, le plus jeune premier ministre du Québec, Pierre Gince et Marie Grégoire ont récolté 45 points de vue sur l’homme et le politicien, en faisant appel à d’anciens complices, des adversaires, des journalistes et d’ex-collègues. En résulte un ouvrage nuancé sur celui qui sera pour toujours associé aux grands barrages, à l’échec de l’accord du lac Meech et à une époque politique mouvementée.

Robert Bourassa et nous : 45 regards sur l’homme et son héritage politique, Pierre Gince et Marie Grégoire, Éditions de l’Homme, 32,95 $.