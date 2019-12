Si une image vaut mille mots, il y a fort à parier que ces livres magnifiquement documentés, tant dans leur contenu que dans leur extrême beauté visuelle, trouveront une place précieuse dans vos maisons.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Montréal vu d’en haut

Depuis plus d’un an, l’historien Laurent Turcot offre des visites au sommet de Place Ville-Marie afin de profiter d’un point de vue à 360 degrés sur Montréal qui permet aux curieux d’apprécier tout ce dont il est question. Forte d’un succès incontestable, la formule des visites se déplace vers un livre rempli d’images d’archives et de photographies récentes, afin de comprendre la ville comme si on planait au-dessus d’elle.

Montréal 360° – L’histoire vue du ciel, Laurent Turcot, Éditions Cardinal, 39,95 $.

Les îles du fleuve

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Le Saint-Laurent, d’île en île, Philippe Teisceira-Lessard et Olivier PontBriand, Éditions La Presse, 36,95 $

Alors que certaines îles font la manchette et que d’autres servent de lieu de tournage (La grande séduction a été tournée dans l’île d’Harrington), plusieurs autres, petites et grandes, demeurent méconnues, voire carrément mystérieuses. Le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photographe Olivier PontBriand, tous deux de La Presse, sont partis à la découverte des plus belles îles du fleuve, des insulaires et de leurs histoires. Résultat : un livre aussi captivant que séduisant.

Le Saint-Laurent, d’île en île, Philippe Teisceira-Lessard et Olivier PontBriand, Éditions La Presse, 36,95 $.

La fascination de l’Égypte

PHOTO FOURNIE PAR CITADELLES & MAZENOD Le trésor de Toutankhamon, Zahi Hawass et Sandro Vannini, Citadelles & Mazenod, 84,95 $

L’Égypte ancienne continue d’exercer une fascination inépuisable auprès de la population, comme en témoigne l’exposition sur les momies au Musée des beaux-arts cet automne et la sortie d’un nouveau livre sur l’un des plus célèbres pharaons. Vous y découvrirez sa tombe et ses trésors à travers le récit en mots et en images de 10 ans de fouilles menées par Howard Carter de 1922 à 1932. Plus de 200 objets y sont représentés.

Le trésor de Toutankhamon, Zahi Hawass et Sandro Vannini, Citadelles & Mazenod, 84,95 $.

L’art du graffiti

PHOTO FOURNIE PAR HAZAN Graffiti : 50 ans d’interactions urbaines, Collectif, Hazan, 84,95 $

Selon le Larousse, un graffiti est une « inscription ou [un] dessin griffonné par des passants sur un mur ou un monument, de caractère souvent satirique ou caricatural »… La définition illustre toute l’étendue du panorama du graffiti. Pour en découvrir les nuances, lisez ce livre qui raconte l’histoire de cette écriture urbaine jadis illégale avant d’être élevée au rang de forme d’art, et qui analyse ses acteurs, son esthétique et ses visées sociopolitiques.

Graffiti : 50 ans d’interactions urbaines, Collectif, Hazan, 84,95 $.

Cabanes en forêt

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS CARDINAL Habitats naturels : architectures de la déconnexion, Dominic Bradbury, Éditions Cardinal, 44,95 $

Les cabanes dans le bois ne correspondent plus à l’image d’un amoncellement de planches à la solidité relative. Grâce aux innovations en design, plusieurs nouvelles cabanes ont poussé aux quatre coins du monde en prenant l’allure de retraites dans des îles difficiles d’accès, des havres cachés par les arbres et des huttes isolées par des sommets enneigés. Le journaliste et auteur Dominic Bradbury réunit ici les plus belles maisons en nature du monde.

Habitats naturels : architectures de la déconnexion, Dominic Bradbury, Éditions Cardinal, 44,95 $.

La bière fermière

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DRUIDE Le goût de la bière fermière, Martin Thibault, avec la collaboration de David Lévesque Gendron, Éditions Druide, 29,95 $

Coauteur de plusieurs ouvrages sur la bière qui ont été primés internationalement, Martin Thibault revient à la charge avec une œuvre qui fait vriller les papilles et les pupilles. Cette fois, le globe-trotteur brassicole s’est rendu partout sur la planète pour découvrir les techniques de brassage ancestrales et de nouvelles saveurs. Du Québec au Pérou en passant par la Norvège, le Bhoutan et l’Estonie, son livre vous plongera dans un univers encore méconnu.

Le goût de la bière fermière, Martin Thibault, avec la collaboration de David Lévesque Gendron, Éditions Druide, 29,95 $.