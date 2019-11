« C’est un dessert classique que je fais souvent, dit Myriam Szor, traiteur à domicile. La ganache est simple, mais elle peut être infusée avec du thé chaï, ce qui lui donne un goût différent. En déposant dessus des graines de sésame grillées, on ajoute un petit côté craquant. » À faire avec une croûte de biscuits Graham – ou même avec une croûte à tarte du commerce – pour gagner du précieux temps.

Marie Allard

La Presse

Tarte au chocolat chaï de Myriam Szor

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

De 8 à 10 portions

Ingrédients

Croûte

1 1/2 tasse (375 ml) de chapelure de biscuits Graham

1/4 de tasse (65 ml) de sucre ou de cassonade

1/4 de tasse (65 ml) de beurre demi-sel, fondu

Ou une croûte à tarte du commerce !

Ganache

1 tasse (250 ml) de crème 35 %

2 c. à soupe (30 ml) de votre mélange de thé chaï préféré*

2 c. à soupe (30 ml) de miel

12 oz (environ 2 tasses ou 500 ml) de chocolat mi-sucré, haché

1/4 de tasse (65 ml) de beurre non salé, coupé en cubes

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Garnitures au choix

Graines de sésame, grillées dans un poêlon (la garniture préférée de Myriam Szor !)

Copeaux de noix de coco, grillés

Pacanes caramélisées

Tranches de banane

Crème fouettée et gingembre râpé

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Préparation

Croûte

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 ºF (180 ºC).

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Presser le mélange dans le fond et sur les côtés d’un moule à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre.

3. Cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que la croûte soit dorée.

4. Laisser refroidir.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Ganache

5. Dans une casserole, faire chauffer la crème, sans la faire bouillir. Ajouter le thé chaï et le miel. Retirer du feu et laisser infuser au moins 1 heure. Passer la crème au tamis, puis la faire chauffer à nouveau.

6. Dans un bol, déposer le chocolat, puis verser la crème chaude dessus. Laisser reposer, sans brasser, pendant 2 minutes. Avec un fouet, brasser le mélange jusqu’à ce que la texture soit homogène. Ajouter le beurre. Remuer jusqu’à ce que le beurre soit fondu. Verser dans la croûte froide.

7. Décorer avec la garniture de son choix, puis réfrigérer 1 heure ou jusqu’à ce que la ganache soit bien prise. Cette tarte peut aussi être conservée quelques jours au frigo.

* Utiliser un mélange de thé chaï en feuilles ou une poche de thé à infuser directement dans la crème. « Plus le mélange va être de qualité avec des morceaux de gingembre, de cannelle et de cardamome, plus la tarte va être goûteuse », souligne Myriam Szor. Plusieurs recettes de mélange de thé chaï maison sont offertes sur l'internet.

>Consultez la page Facebook de Myriam Szor