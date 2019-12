Ceci n’est pas un palmarès des meilleurs albums de l’année, mais plutôt un survol de coups de cœur ayant le potentiel de faire plaisir à votre ado ou à vos parents.

Samuel Larochelle

Collaboration spéciale

Le meilleur de Lana

Lana Del Rey ne laisse personne indifférent depuis la sortie de Video Games en 2011. Saluée pour sa mélancolie planante, conspuée pour sa présence scénique et son apparence prétendument préfabriquée, l’auteure-compositrice-interprète continue son chemin en peaufinant sa plume, capable de relever les travers de l’Amérique profonde autant que les vicissitudes des relations amoureuses. Plusieurs amateurs parlent de son dernier opus comme de son meilleur. Une écoute et vous en serez probablement convaincu vous aussi.

Norman Fucking Rockwell !, Lana Del Rey, Polydor/Interscope, 14,99 $

Une trame sonore réussie

Récompensé par le Prix d’honneur de la meilleure musique de film des longs métrages au Festival de Cannes pour Matthias et Maxime, le pianiste Jean-Michel Blais démontre à sa première tentative qu’il pourrait devenir l’un des grands compositeurs de trames sonores au Québec… et dans le monde. Quiconque a vu le dernier film de Xavier Dolan a probablement senti que le talent du réalisateur, des acteurs et de son équipe avait été sublimé par les compositions du musicien.

Matthias et Maxime, Jean-Michel Blais, Arts & Crafts, 14,99 $

IMAGE FOURNIE PAR ARTS & CRAFTS Matthias et Maxime, de Jean-Michel Blais

Mélange des styles

Figure de proue des artistes conceptuels du hip-hop contemporain, Tyler, The Creator a lancé cette année un album que certains considèrent comme une offre révolutionnaire et que d’autres décrivent comme un acte créatif prétentieux. Qui a raison ? À vous de le déterminer en écoutant ce mélange de rap, de R&B, de funk et d’électro avec des accents vintage.

IGOR, Tyler, The Creator, Columbia, 14,99 $

IMAGE FOURNIE PAR COLUMBIA IGOR, de Tyler, The Creator

La poésie du quotidien

Sans délaisser leur amour du folk et les harmonies vocales qui sont l’une de leurs grandes forces, Mélanie et Stéphanie Boulay se réinventent en offrant un album aux arrangements aussi riches que denses et des paroles plus engagées que jamais (sur les femmes, le couple, l’après-#metoo, etc.). Mariant la poésie du quotidien à une certaine grandiloquence qui rappelle celle de Gilles Vigneault et d’Anne Sylvestre par moments, elles ont de quoi être fières.

La mort des étoiles, Les sœurs Boulay, Grosse Boîte, 17,99 $

IMAGE FOURNIE PAR GROSSE BOÎTE La mort des étoiles, des sœurs Boulay

Une pop brillante

Certaines personnes croient qu’Ariana Grande n’est bonne qu’à produire de la pop sirupeuse, et d’autres sont persuadés que son seul réel talent est d’imiter avec brio les chanteuses à voix comme Céline Dion et Christina Aguilera. Grâce à son album Thank U, Next, la jeune interprète a quelques munitions de plus pour leur prouver qu’elle est là pour de bon. Sa pop mêlée à du R&B est entraînante, brillante et irrévérencieuse.

Thank U, Next, Ariana Grande, Republic Records, 14,99 $

IMAGE FOURNIE PAR REPUBLIC RECORDS Thank U, Next, d'Ariana Grande

Émerger de la noirceur

Dix petites chansons suffisent à Patrick Watson pour démontrer sa grandeur. Éprouvé récemment par une rupture, la mort de sa mère et une visite dans les territoires les plus sombres de sa personne, il revient avec un amalgame de dépouillement, de délicatesse et de poésie brute qui sert merveilleusement bien son propos. Avec cet album, un concert surprise qui a renversé les cœurs et une tournée en cours, Patrick Watson est officiellement de retour.

Wave, Patrick Watson, Secret City Records, 14,99 $

IMAGE FOURNIE PAR SECRET CITY RECORDS Wave, de Patrick Watson

Une révélation

Depuis son passage à La voix, Dominique Fils-Aimé accumule de nouveaux admirateurs jour après jour. Nommée Révélation Radio-Canada en jazz cette année, elle a lancé le deuxième volet d’un triptyque musical, Stay Tuned !. Un album où l’on entend une artiste mature, libre, sans censure, qui frôle la grâce à plusieurs instants, en se déployant dans le jazz, le groove, le gospel, le soul et le reggae.

Stay Tuned !, Dominique Fils-Aimé, Ensoul Records, 12,99 $

IMAGE FOURNIE PAR ENSOUL RECORDS Stay Tuned !, de Dominique Fils-Aimé

Sans retour

Figure de plus en plus reconnue de la musique québécoise, Sarahmée arrive avec son deuxième album comme une tonne de briques. Mélangeant le rap, l’afropop, des sursauts de trap et des sonorités latines, elle signe des textes percutants et fougueux, en ne se gênant pas pour dire ce qu’elle pense de la place des femmes et de la diversité culturelle dans la société.

Irréversible, Sarahmée, STE-4, 16,99 $