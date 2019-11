Le mois de décembre est à notre portée, et il est désormais permis à ceux qui n’en peuvent plus d’attendre Noël de partager leur enthousiasme ! Pour ceux qui trépignent trop d’impatience, quoi de mieux qu’un joli calendrier de l’avent pour s’offrir une petite surprise par jour en attendant le jour J.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Jamais assez de bonbons

On l’avoue, c’est un de nos calendriers de l’avent préférés. Qui peut dire non à des jujubes ? Pas nous, surtout lorsqu’ils sont véganes et fabriqués artisanalement avec des ingrédients de qualité comme ceux de l’entreprise québécoise Squish, qui nous revient encore cette année avec un calendrier rempli de délicieuses et originales friandises comme des ours au prosecco, des ananas « aloha » ou des « dinosurets ». Impossible de résister !

39 $, offert en ligne ou dans les boutiques Squish.

Consultez le site de Squish : https://fr.squishcandies.ca/

Assumer sa dent sucrée

PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE & CHOCOLAT Calendrier de l’avent, Juliette & Chocolat, 69,75 $, offert dans les boutiques Juliette & Chocolat ou en ligne jusqu’à l’épuisement des stocks

Pour combler les dents sucrés, Juliette & Chocolat propose un joli calendrier qui contient 25 gourmandises. Au menu : boules de chocolat avec de multiples garnitures décadentes, différentes saveurs de caramel, moelleux biscuits et une boule de Noël à casser avec le petit marteau en bois fourni avec le calendrier, pour découvrir d’autres surprises à l’intérieur.

69,75 $, offert dans les boutiques Juliette & Chocolat ou en ligne jusqu’à épuisement des stocks.

Consultez le site de Juliette & Chocolat : https://www.julietteetchocolat.com/

24 nuances de rouge

PHOTO FOURNIE PAR NYX COSMETICS Calendrier de l’avent Love Lust Disco, NYX Cosmetics, 65 $, offert en ligne et dans certaines pharmacies

Les calendriers de l’avent ne sont pas tous sous le signe du sucre. De plus en plus d’entreprises en proposent pour tous les goûts. C’est le cas de NYX Cosmetics, qui visite cette année le thème Love Lust Disco. À l’intérieur, une sélection des 24 nuances de rouge les plus emblématiques de la marque, en version rouge à lèvres mat ou en crème, gloss, ou même avec effet métallique, pour des looks d’enfer tout décembre durant.

65 $, offert en ligne et dans certaines pharmacies.

Consultez le site de NYX Cosmetics : https://www.nyxcosmetics.ca/fr/accueil

Gourmandises à partager

PHOTO FOURNIE PAR CHOCOLATS FAVORIS Calendrier de l’Avent à partager, Chocolats favoris, 34,99 $, offert en ligne et en boutique

Une belle idée que proposent les toujours populaires Chocolats favoris : un calendrier de l’avent à partager ! En effet, chaque journée offre quatre bouchées chocolatées à déguster en famille ou entre amis, et au total 24 saveurs à goûter tout le mois de décembre durant. En bonus, un ludique jeu de Cherche et trouve où il faut repérer l’illustration correspondant au jour du mois pour pouvoir accéder à sa gourmandise du jour.

34,99 $, offert en ligne et en boutique.

Consultez le site de Chocolats favoris : https://www.chocolatsfavoris.com/fr

Savourer les Fêtes, un thé à la fois

PHOTO FOURNIE PAR DAVIDS TEA Calendrier de l’Avent, Davids Tea, 40 $, offert en ligne et dans les boutiques Davids Tea

Vous êtes accro aux boissons chaudes signées DavidsTea ? Faites-vous plaisir avec ce calendrier qui propose 24 jours de thé, sous forme d’autant de petites boîtes à ouvrir quotidiennement. Mélanges vedettes, thés exclusifs, nouveautés, séries limitées : il a tout pour satisfaire l’aficionado de thés et d’infusions en vous.

40 $, offert en ligne et dans les boutiques DavidsTea.

Consultez le site de DavidsTea : https://www.davidstea.com/ca_fr/home/

Fous des petits pots

PHOTO FOURNIE PAR L’OCCITANE Calendrier suprême de l’avent, L’Occitane, 109 $, offert en ligne et dans certains points de vente

Si les petits pots, c’est votre dada, ce calendrier « suprême » de l’avent par L’Occitane vous comblera de bonheur. Joli avec ses tiroirs numérotés, il contient 24 surprises beauté tirées des gammes les plus populaires de la marque comme Verveine, Karité ou Immortelle. Savons, essences, crème pour les mains, baume à lèvres, eau de toilette… Il y a de tout pour se chouchouter de la tête aux pieds.

109 $, offert en ligne et dans certains points de vente.

Consultez le site de L’Occitane : https://www.loccitane.com/fr-ca/