Le Train des Fêtes Canadien Pacifique (CP) s’est arrêté à la gare de Beaconsfield mardi soir avant de poursuivre son voyage de Noël au travers le Canada.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Chaque année à la même période, le train sillonne le Canada et les États-Unis pour propager l’esprit du temps des Fêtes et pour récolter des fonds et des denrées pour les banques alimentaires.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Un concert gratuit était organisé mardi pour le public présent à la gare de Beaconsfield, mettant en vedette les artistes canadiens Scott Helman, Madeline Merlot et le groupe Vishten (sur la photo).

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Environ 1500 personnes assistent à l’arrivée du Train des Fêtes CP dans l’une ou l’autre des gares inscrites à son itinéraire.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Ils étaient des centaines à Beaconsfield mardi soir pour voir le train. Parmi eux, Philippe Poplawchuk et son fils Xander, 5 ans.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Et voilà que le train quitte la gare de Beaconsfield en direction de l’Ontario, où il s’arrêtera dans quelques gares au cours de la journée et de la soirée de mercredi.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le terminus du Train des fêtes CP est Port Coquitlam, une ville située à 20 minutes de Vancouver. Il entrera en gare le 17 décembre.