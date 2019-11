Guirlandes scintillantes, projections laser, structures gonflables… les décorations extérieures des Fêtes plantent une ambiance joyeuse et féerique pour petits et grands. Mais le père Noël risque-t-il de vous offrir une facture d’électricité survitaminée accompagnée d’un sermon environnemental pour cet hommage lumineux ? Tout dépend de vos choix d’achat et d’installation. Zoom sur cinq éléments de déco classiques potentiellement énergivores.

Guirlande à DEL

Attentions aux guirlandes à ampoules multicolores, certaines peuvent être très énergivores, tandis que d’autres sont très écoénergétiques, comme celles équipées de diodes électro-luminescentes (DEL). Ainsi, cette guirlande de 10 m équipée de 100 ampoules présente une puissance de seulement 4,8 watts. Le logo Energy Star permet de repérer plus facilement les guirlandes à faible consommation.

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 1 kWh, soit 0,09 $.

Guirlande à ampoules incandescentes

Un des ennemis de votre compteur d’électricité : les guirlandes à ampoules incandescentes, qui consomment une bonne quantité d’énergie comparée à une guirlande à DEL. Celle présentée ici, qui mesure environ 6 m, est équipée de 25 grosses ampoules, et affiche une puissance de 175 watts. Soit 36 fois plus que la guirlande à DEL précédente. Durant vos achats, contrôlez la puissance en watts, généralement indiquée au dos de la boîte ou sur une étiquette autour du fil de branchement.

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 36,75 kWh, soit 3,26 $.

Projecteur laser

Ce petit projecteur laser d’étoiles rouges et vertes couvre une surface de 455 m2 (soit 4900 pi2). On se serait attendu à une consommation énergétique importante… mais il ne gruge qu’une petite quantité d’électricité, avec une puissance de 5 watts seulement. Vraiment pas de quoi vous empêcher de dormir (à moins de le pointer directement dans la chambre).

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 1,05 kWh, soit 0,09 $.

Structures gonflables

On en voit de plus en plus, et ce sont bien elles qui risquent de légèrement gonfler votre consommation d’énergie. D’une part, il a été assez difficile de déterminer leur puissance, qui n’était parfois inscrite nulle part sur la boîte du produit. D’après le service à la clientèle du fabricant Gemmy, la pompe à air d’un pingouin gonflable de 6 pi atteint 80 watts. Il faut parfois ajouter quelques watts pour l’alimentation de l’éclairage. Surtout, pour qu’elles ne deviennent pas raplapla, ces structures sont souvent branchées 24 heures sur 24 sans minuterie, ce qui démultiplie la consommation.

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 16,8 kWh, soit 1,49 $.

Pour 720 heures d’utilisation (24 heures par jour pendant un mois) : 57,6 kWh, soit 5,12 $

Corde lumineuse néon

Cette corde flexible lumineuse qui s’enroule autour des poteaux et rampes d’escalier est équipée de 460 DEL. Sa puissance : 31,3 watts, ce qui commence à être passablement gourmand pour une longueur de 5 m. Comme dans le cas des guirlandes, l’installation d’une minuterie automatique afin de limiter le nombre d’heures d’utilisation est recommandée.

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 6,5 kWh, soit 0,58 $.

Jeu de lumières intelligent

Ce petit jeu de lumières intelligent de 24 DEL est aussi un feu d’artifice technologique, comprenant une commande vocale, une connexion au wi-fi et une minuterie programmable. Il permet de régler une foule de couleurs et d’effets (des clignotements, par exemple). L’ajout de ces fonctions a un impact sur la consommation (puissance de 24 watts), mais qui devrait être limité par l’intégration de la minuterie.

Pour 210 heures d’utilisation (7 heures par jour pendant un mois) : 5,04 kWh, soit 0,45 $.

Coûts calculés selon le tarif moyen d’Hydro-Québec.