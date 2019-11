Les semaines se suivent et les marchés de Noël où dénicher des présents originaux se succèdent à grand rythme.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Deux ont attiré notre attention cette semaine, dont le Marché Éphémère, qui se poursuit jusqu’à demain à la Gare Windsor.

Organisé par le Collectif créatif Etsy MTL, il réunit pas moins de 160 artisans et designers qui proposent des vêtements, accessoires, produits pour enfants, affiches et déco pour la maison, produits de beauté et gourmands, etc. (entrée gratuite).

Dimanche, de 10 h à 18 h, direction le Mile End pour le Family Market, un petit marché de Noël présenté par Nouveau Rivage et destiné à toute la famille (5555, avenue De Gaspé, suite 105).

Sur place, des produits exclusifs à l’entreprise, qui se spécialise dans les objets et accessoires du quotidien pour toute la famille provenant de Paris, Lisbonne, Barcelone, agrémentés de créations d’artisans locaux tous azimuts — papeterie, accessoires, bijoux, jouets et produits de beauté.

Trouvailles à l’horizon !