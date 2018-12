 Des cadeaux d'hôte pour dire merci 

ÉCOLO ET JOLI

C'est dans l'air du temps de réduire sa consommation de plastique, que ce soit à l'épicerie, dans son frigo ou dans ses boîtes à lunch. Grâce à l'atelier montréalais BangBang, on peut joindre l'utile à l'agréable avec cette grande pochette à légumes. Le remplaçant idéal (et lavable) des sacs Ziploc.

Sac réutilisable à légumes, Ateliers BangBang, 17 $

AU CHAUD, LES FÉCULENTS

On offre souvent en cadeau un objet qu'on veut avoir mais dont on n'a pas absolument besoin. Ce chic contenant blanc en terre cuite fait partie de cette catégorie. Décoratif, il sera néanmoins fort pratique pour les gens qui mangent régulièrement des crêpes ou des tacos, mais aussi pour garder tout accompagnement au chaud.

Chauffe-tortillas ou crêpes, Vestibule, 30 $

BEAU ET CONFO

On aime les empiler et les attraper près du canapé, ou les mettre bien en évidence sur le sofa du salon. Ce jeté à prix doux fera sans doute le bonheur de vos proches. Il peut aussi servir à la plage, en pique-nique ou dans une chambre d'enfant. Passe-partout !

Jeté, Zone, 30 $

CUISINER AVEC STYLE

Plusieurs personnes le portent derrière le bar de restaurants de Montréal. Pour vos hôtes qui aiment cuisiner avec style, c'est le tablier unisexe parfait, fait à la main au Canada. Ses créateurs de la Maison Milan ont pensé à tout : tissu antifeu, ganse végane lavable, poche pour un téléphone intelligent, sans compter une pochette de rangement.

Tablier Patrizio, Maison Milan, 75 $

USAGES MULTIPLES

On le vend comme un cache-pot pour les plantes, mais ce seau en métal de couleur rouille, au look à la fois chic et industriel, peut servir de plusieurs façons sur la table. Pour réunir des ustensiles, pour y mettre une bouteille de vin ou encore pour y placer des tranches de baguette. Beau, pratique et pas cher.

Cache-pot, VdeV, 12 $

TABLETTES À TABLE

On aime les produits ingénieux de l'entreprise canadienne Umbra. Ce support deviendra indispensable pour vos hôtes qui cuisinent en consultant beaucoup leur tablette... mais aussi pour vos proches qui veulent éviter d'échapper du café sur l'appareil qui leur permet de lire La Presse+ au déjeuner.

Support à tablette, Umbra, 20 $