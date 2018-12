 Protégez-vous: Guide Jouets offert en ligne 

On y retrouve plus de 400 évaluations détaillées de jeux et jouets, dont 57 nouveautés, ainsi que les commerces qui les offrent. Pour faciliter la navigation, les filtres de recherche se font par prix, âge et catégorie de jouets.

Parmi les grandes tendances du moment, notons les jeux scientifiques pour les 6 à 12 ans qui mettent en vedette robotique, science, technologie et chimie. Les jeux de société aussi connaissent une bonne année. « L'année 2018 représente une très bonne cuvée.

Sur les 30 nouveaux jeux évalués, 24 ont reçu la cote de 4 (très bon) ou 5 étoiles (excellent). Ça prouve que les jeux de société continuent de se réinventer », explique Agnès Delavault, directrice des projets spéciaux à Protégez-vous, dans un communiqué.

Pour consulter le guide, cliquez ici.