 Un marché de Noël écoresponsable à Montréal 

Le Salon des artisans récupérateurs veut détoner avec la frénésie du magasinage des Fêtes en mettant de l'avant des créations locales composées en majeure partie de matières recyclées, telles que des lampes en écorces de bouleau, des bijoux sertis d'éclats de verre polis ou d'autres accessoires faits à partir de tissus et cuirs recyclés.

La directrice générale d'ENvironnement JEUnesse, Catherine Gauthier, explique que les visiteurs pourront voir les principes des 3RVE à l'oeuvre - soit, réduire, réutiliser, recycler et valoriser avant d'éliminer.

Alors qu'elle constate « une véritable demande pour un mode de consommation alternatif à la consommation de masse », Mme Gauthier attend une foule de 5000 à 10 000 personnes, où se confondront curieux et écolos aguerris.

Tous en sortiront étonnés par la qualité de leurs trouvailles, croit-elle, alors que la mode écoresponsable s'est professionnalisée au cours des dernières années.

Pour ceux qui souhaitent offrir des cadeaux plus personnalisés et minimiser leur empreinte écologique durant cette période d'excès, ENvironnement JEUnesse propose également des ateliers pratiques sur les emballages et les décorations vertes, entre autres.