André Laroche Collaboration spéciale

La lecture fait partie de la vie de Chantal Roy depuis toujours. Ses précieux livres, elle les a longtemps rangés et trimballés dans de grosses boîtes de bois au gré des déménagements Et puis, un jour, l’achat d’une maison lui a enfin permis de créer la bibliothèque de ses rêves.

« Quand j’ai emménagé ici, seule avec mon fils, j’avais enfin la place espérée pour sortir mes livres de leurs caisses », se rappelle cette jeune sexagénaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. « J’étais si contente que j’ai acheté les étagères sur Kijiji avant même de déménager. »

Le simple achat de ces bibliothèques concrétisait en effet un vœu longtemps repoussé. Des caisses de pommes, montées l’une sur l’autre, lui ont longtemps servi d’étagères qu’elle disposait là où elle le pouvait, toujours dans la crainte que l’humidité d’un sous-sol abîme des livres. Certains d’entre eux constituent même son héritage familial.

À la séparation d’avec son deuxième conjoint – son premier mari est mort très jeune –, Mme Roy s’est mise à la recherche d’une maison où elle pourrait enfin créer le lieu de recueillement désiré depuis trop longtemps.

C’est pour moi une immense source de bien-être. On ne pense pas à ses problèmes quand on lit. Chantal Roy

« Mais parfois, j’y vais simplement m’asseoir sans même lire une seule page. C’est pour moi un endroit pour me reposer », ajoute la retraitée de la fonction publique.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les 10 sections de la bibliothèque, joliment éclairées, débordent de romans, de livres d’art, de bandes dessinées.

Invitation au voyage

La pièce créée par Chantal Roy invite en effet à la contemplation et au voyage intérieur. Les 10 sections de sa bibliothèque, joliment éclairées, débordent de romans, de livres d’art, de bandes dessinées. Des classiques comme Robinson Crusoé ou Le vicomte de Bragelonne côtoient les thrillers de John Grisham et de Michael Connely, ou encore la bibliographie complète de J.K. Rowling. La collection entière du Marsupilami est judicieusement placée sur la rangée du bas à l’intention des jeunes lecteurs.

Des objets exotiques, joliment exposés ici et là, favorisent aussi l’évasion vers les pays imaginaires, tout comme les modèles réduits des voitures des albums de Tintin disposés dans un présentoir vitré.

Pas étonnant, en effet, d’apprendre que la bibliothèque fasse son effet auprès des visiteurs de tout âge, en particulier les petites-filles de Mme Roy qui s’y ruent pour mettre la main sur leurs livres préférés et se disputer l’exclusivité du fauteuil surdimensionné placé tout près de la fenêtre.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Chantal Roy

Des amis s’étonnent de voir une pièce comme celle-là dans une maison. Mais la plupart me félicitent de l’avoir fait. Chantal Roy

Car il est bien rare, de nos jours, de voir un tel espace consacré aux livres dans une maison. Mais, dans l’esprit de Chantal Roy, cette pièce est à la mesure de la place que la lecture a toujours occupée dans sa vie. Encore aujourd’hui, elle traîne un ou deux livres dans son lit avant de s’endormir, comme lorsqu’elle était enfant.

« Quand j’étais petite, on n’entrait pas dans les maisons pour jouer avec nos amis », rappelle la femme originaire du quartier Saint-Vincent-de-Paul, à Laval. « Par exemple, si notre ami se faisait attendre parce que c’était l’heure du repas, on patientait à l’extérieur. Pour passer le temps, moi, je m’assoyais toujours quelque part pour lire. »

Que lisait-elle ? Des petits romans de son âge, mais aussi des volumes entiers de la collection « Je sais tout », un magazine encyclopédique français illustré destiné à la famille. « J’avais 10 ans à l’époque. Ces livres-là m’ont fait découvrir le plaisir d’apprendre sur n’importe quel sujet, que ce soit le naufrage du Titanic ou le corset porté par les femmes à l’époque. »

Son adolescence, marquée par la maladie de son père, a été bercée par le roman sombre victorien (Poe, Baudelaire, Brontë...) avant qu’elle se prenne d’affection pour le suspense scientifique à la Arthur Conan Doyle. Ce n’est pas un hasard si l’œuvre entière de Dan Brown s’est frayé, aujourd’hui, une place enviable sur les tablettes de Mme Roy.

Sauvés du dépotoir

Sa bibliothèque n’est pas un mausolée. Vivante, elle évolue toujours au gré des trouvailles de sa propriétaire dans les bouquineries, les comptoirs familiaux et les foires du livre. Près de chez elle, l’organisme Samedi de lire permet d’acheter un sac plein de livres pour 10 $, souligne-t-elle.

« J’ai déjà acheté une belle édition illustrée du Seigneur des Anneaux, en trois volumes reliés, pour un dollar ! Qui a bien pu mettre ça au dépotoir ? », s’insurge cette mère qui a su transmettre son amour de la littérature à ses deux enfants.

Les livres occupent toujours beaucoup d’espace chez Chantal Roy. Loin d’être confinés dans la bibliothèque, les romans de toutes sortes et bandes dessinées « facilement remplaçables » se répandent dans le sous-sol et dans d’autres rangements. « Je me promets que, si un jour on déménage, la prochaine bibliothèque sera plus grande. Je pourrai y mettre deux fauteuils. Plus de compétition pour la place ! », s’engage-t-elle.