Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs

On ne casse pas la tirelire

La garantie 3 ans/60 000 km (tout le véhicule) se termine bientôt alors que mon Subaru Forester Tourisme 2020 n’a que 42 000 km. La garantie « principaux composants » est de 5 ans/100 000 km. Étant très satisfait, je pense le garder longtemps. Considérant la fiabilité du véhicule, est-ce que vous recommandez la garantie prolongée totale suivante : 7 ans/100 000 km au coût de 2561 $ (franchise de 250 $) ? Cette protection inclut le service d’urgence routière CAA.

Pierre T.

Considérant les antécédents de fiabilité de ce véhicule, vous devriez garder vos sous. Pour votre tranquillité d’esprit, un abonnement à la CAA, cependant, est une bonne idée.

En route vers l’Atlantique

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Lexus NX 2022

J’hésite entre un Lexus NX 250 ou 350 et un Volvo XC 40. J’ai déjà un Rogue 2017 avec 52 000 km et je le trouve trop gros. J’aurais aimé avoir un hybride rechargeable, car je passe quatre mois en Nouvelle-Écosse et, pour me rendre, j’ai 1100 km à conduire. Donc, un véhicule à essence encore ? Et laquelle des deux marques ? Je roule un maximum de 12 000 km/année, majoritairement en Nouvelle-Écosse.

Josée H.

Sur le plan de la fiabilité et du coût d’utilisation, à votre place, nous donnerions la priorité au Lexus (250 est plus économique, bien que moins performant). Toutefois, compte tenu de la différence de prix, le NX 350h apparaît le choix le plus sensé et le plus écologique. Enfin, il faut également tenir compte d’un autre aspect : la proximité d’une concession de la marque où vous séjournez en Nouvelle-Écosse. Cela aura un effet dans votre décision finale. À noter que la fiabilité du XC40 est au-dessus de la moyenne (inférieure cependant à celle du Lexus), mais ce véhicule se compare davantage au UX (plus petit) de Lexus. Considérant le nombre de kilomètres à abattre lors de vos déplacements en Nouvelle-Écosse, le NX sera plus confortable.

D’autres possibilités

PHOTO ASSOCIATED PRESS Kia Sportage 2023

À l’été 2022, j’ai passé la commande pour un Subaru Crosstrek hybride rechargeable et pour un Hyundai Tucson hybride rechargeable en comptant annuler le second lorsque le premier serait livré. Malheureusement, les deux commandes ont été annulées avec la mention que ces véhicules ne seront pas construits ou livrés en 2023. Savez-vous s’il existe une marque de voiture qui produira des hybrides rechargeables cette année à moins de 50 000 $ ?

Valérie O.

Vous pourriez envisager le Kia Sportage (presque identique au Tucson), l’Outlander PHEV (plus massif cependant), le Dodge Hornet (dont nous publierons un banc d’essai très prochainement) ou encore le Toyota RAV4 Prime.

Fiabilité retrouvée ?

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Crosstrek

Nous magasinons pour un VUS sous-compact. Nous avons bien aimé le Seltos. Malheureusement, la fiabilité est faible à cause de sérieux problèmes avec le moteur et la transmission ICVT. Ces problèmes sont-ils maintenant résolus ? Je voudrais ajouter que nous hésitons entre ce modèle et le Crosstrek (les deux 2024). Nous avons écarté les autres sous-compactes pour différentes raisons.

Sylvain S.J.

Notre compréhension est que quelques corrections ont été apportées en 2022. Selon nos informations, certaines unités comportaient des pièces (les segments de piston par exemple) qui ne correspondaient pas aux normes de l’usine. Cela dit, de vos deux choix, le Crosstrek apparaît le plus homogène, mais vous devriez également jeter un œil sur le Mazda CX-30.