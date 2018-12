Jolis objets pour baristas à domicile

Cafuné, c'est une nouvelle boutique en ligne qui propose des accessoires design pour esthètes caféïnomanes : supports à filtres d'allure scandinave, moulins manuels noir et or, élégantes bouilloires col de cygne, etc. Tous ces objets meubleront votre cuisine avec chic. Mais Cafuné, c'est aussi bien plus que ça. C'est une porte d'entrée dans l'univers de la « baristerie » maison !

« Le café est un produit de consommation courante que les gens tiennent pour acquis. Il s'échange sur le marché des commodités, à bas prix, alors que la ressource est menacée et que la majorité des fermes à café ont du mal à arriver financièrement », regrette Justin Crowder, fondateur de la petite entreprise.

« Avec Cafuné, j'espère entre autres encourager les gens à faire un peu plus attention à ce qu'ils boivent, à créer de nouveaux rituels autour du café, quand le temps le leur permet. »

On achète bien des verres, des carafes, des aérateurs et des limonadiers de luxe pour le vin. Pourquoi ne pourrait-on pas traiter le café avec un peu plus d'égards ? se demandent les tenants du café de spécialité.

En plus d'avoir mis sur pied un beau site transactionnel, Justin est très actif dans la communauté montréalaise du café. Il participe aux conférences, aux salons et aux compétitions de café, et organise même des soirées de dégustation et de projection de films sur le café. Bientôt, il proposera un service de dîners-causeries en petits groupes pour enseigner aux particuliers comment utiliser divers accessoires à leur plein potentiel et ainsi mettre leur café en valeur. Il appelle ces séances les « Coffeeware parties ». Elles seront accessibles à tout le monde, en milieu de travail ou à domicile.

Justin a commencé à s'intéresser au café de spécialité dès l'arrivée d'établissements indépendants montréalais comme Myriade et Pikolo. Mais avant de faire de cette passion sa principale occupation, il a participé au lancement du projet Urban Bonfire, une entreprise montréalaise vouée à la culture du barbecue, aujourd'hui orientée davantage vers la conception de cuisines extérieures.

Puis il a eu envie de tremper un peu plus dans le café. Cafune.ca a mis du temps à voir le jour, mais ça y est, maintenant, et l'offre grandit toutes les semaines. On y trouve des objets qui marient beauté et efficacité. « On ne vend rien que je n'utiliserais pas moi-même à la maison. J'ai testé tous les produits qui s'y trouvent et je continue d'en ajouter. Aujourd'hui, il y a de nouveaux accessoires de café vraiment exceptionnels sur le marché, et il s'en ajoute régulièrement. »

Magasineurs de cadeaux de Noël de dernière minute, sachez que l'entreprise fera l'impossible pour livrer à temps et ne pas décevoir votre crack de café préféré.

https://cafune.ca/ (site en anglais seulement, version française à venir)

TROIS ACCESSOIRES À DÉCOUVRIR