La maison de papier de Dear Human

On trouve donc, dans le salon familial, aux côtés du fauteuil modulable Sweet Seat, des tables basses en papier recyclé «sur lesquelles on peut s'asseoir», assurent les designers. Un coin lecture a également été aménagé avec celles-ci dans la chambre de Zora, 6 ans. Légères, elles peuvent être facilement déplacées et même empilées pour composer une sorte de totem d'intérieur. «Presque toutes nos créations ressemblent à des jouets, un peu comme si elles attendaient d'être rassemblées», fait remarquer Noel. Le décor ludique, qui compte aussi une table de nuit, une chaise, un tabouret, des sculptures et des paniers à base de papier, rappelle ceux des dessins animés et du groupe d'origine italienne Memphis, qui jonglait avec art et design dans les années 80.

Mosaïques de l'avenir

Le studio, qui récupère, entre autres, les déchets de papier de bureaux, fait sans cesse des recherches pour obtenir des matériaux à la fois durables et solides. Il est ainsi parvenu à concevoir l'an dernier une roche de papier (Paper-Rock) à la ressemblance troublante avec la pierre.

Celle-ci a notamment été intégrée dans les lampes de table Module, inspirées par le jeu des pyramides d'anneaux, qui alternent des pièces en porcelaine, terracotta et roche de papier. Elle a également permis la fabrication, à la demande d'un client, d'un plateau de table, posé sur des pieds d'acier. «Nous songeons à reproduire l'idée pour chez nous», glisse Jasna. «La table n'est bien sûr pas aussi résistante que si elle était faite en pierre ou en béton, mais on peut envisager une réparation au besoin», observe Noel.