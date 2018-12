Mon beau sapin, roi des tablées!

On les accompagne de branchages et de lumignons pour créer un bel effet déco sur une table ou un manteau de cheminée.

Fabriqués à la main en Inde, ces sapins sont proposés en trois finis: zinc, argent et bronze.

Hauteurs de 8 po à 13 po, de 15 $ à 20 $. Conception et fabrication québécoise par L'Amuse Bois.

Solides et massifs, ils peuvent également être peints, vernis, pailletés et décorés à l'envi après un léger sablage, laissant à chacun la possibilité de produire une oeuvre unique à prix modique.

Protégés d'une huile naturelle non toxique, ces sapins apportent une note scandinave à tous les styles d'intérieurs.

La teinte carmin donne un accent traditionnel à ce support métallique en forme d'arbre de Noël au look moderne.

Comme un grand!

Ce sapin inspiré des conifères naturels peut être décoré au gré des envies.

Sa jupe en jute renforce son look authentique, mais il peut prendre une allure plus raffinée s'il est habillé de tulle ou d'un tissu brillant, surtout si ce dernier est argent, or ou blanc.

Il est parfait pour décorer la table ou un petit meuble comme la console de l'entrée.

Hauteur de 19 po; 24,99 $, chez Bouclair.

https://www.bouclair.com/fr/