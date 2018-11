souk@sat: une histoire pour chaque objet

Formel: la boîte à outils du XXIe siècle

Et si le design pouvait nous faire revenir à nos racines? C'est la mission que s'est donnée Mikaël Baillairgé, de Formel, en réinterprétant du mobilier vernaculaire canadien.

Il a notamment redonné vie au concept des petites boîtes murales, qui étaient apparemment très utilisées aux XVIIIe et XIXe siècles dans le but de libérer de l'espace de plancher.

Chacune de ces boîtes possède une fonction unique; par exemple, on pouvait à l'époque y entreposer du tabac dans l'une, des chandelles dans l'autre, ou des crayons dans une troisième.

«Ces petites boîtes sont accrochées au mur quand on ne s'en sert pas, mais lorsqu'on en a besoin, on prend la boîte avec nous et on l'emmène à notre espace de travail, illustre le créateur. C'est presque comme une petite boîte à outils, qu'on remplit avec ce dont on a besoin.»

formel.ca