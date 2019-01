Chambres d'étudiants créatives

Nouvelle année, nouveau départ. Les étudiants reprennent le chemin de l'école, et les jeunes professionnels se lancent dans la grande aventure de la vie. À Sherbrooke, les designers Mark + Vivi ouvrent les portes d'un logement fait sur mesure pour eux: ALEX - maison live.learn. Découvrez leurs astuces pour aménager des chambres pratiques et inspirantes.

Chacune des 20 chambres de cette maison de 1910, située dans le quartier en revitalisation de SoKo (au sud de la rue King Ouest), dispose d'une entrée inspirée par les boutiques de mode. «L'agencement est un peu comme celui d'un étalage: plutôt que d'être cachés, les vêtements sont exposés», résume le designer et cofondateur Mark Fekete. De longues patères fixées sur des panneaux de merisier russe contreplaqué permettent de suspendre ceux-ci, mais aussi de disposer des tablettes pour ranger des livres ou improviser une petite décoration. Une structure dans le même matériau sert à la fois de banc et d'espace de rangement.

Des morceaux du vieux plancher d'origine en mauvais état ont été sablés et vernis pour décorer les têtes de lits, ce qui apporte une touche industrielle aux chambres.

Lit industriel

Les restes de bois du chantier ont été précieusement mis de côté pour fabriquer des lits au design très simple. Des morceaux du vieux plancher d'origine en mauvais état ont été sablés et vernis pour décorer les têtes de ceux-ci, ce qui apporte une touche industrielle à la pièce. «Nous nous sommes un peu inspirés du décor des hôtels-boutiques de New York, Los Angeles ou encore San Francisco», confie le designer qui, comme sa conjointe Viviana, est resté marqué par son année passée à Portland et la visite du mythique Ace Hotel.

Cadres de vie

Viviana de Loera, qui s'est occupée de la décoration de ces chambres meublées, a accroché aux murs des cadres de seconde main dont le style rétro réchauffe le minimalisme des lieux. «Nous voulons encourager les locataires à y mettre leurs créations», détaille Mark. Le couple a déniché les vieux cadres dans un magasin caritatif. Cette idée toute simple permet d'ajouter facilement une touche personnelle comme une photo, une affiche, un dessin, ou encore une carte postale ou une fleur séchée.