Noël au naturel

Dans la cuisine aussi

Instantanément, ce coin de la cuisine prend des airs de fête grâce à la présence de petits animaux en laiton et d'éléments aux accents dorés. Le cerf et la biche en laiton, découverts dans la brocante Esprit Vintage, se marient harmonieusement avec les verres comportant de la dorure, les ustensiles de service dorés et le plateau or et marbre, qui sont neufs. Même la fouta, fabriquée en Turquie et intégrant des fils dorés brillants, apporte sa contribution. Les quelques branches de romarin et de conifère, disposées à côté du gâteau, complètent le tableau.

«On trouve une palette de couleurs neutres avec de beaux jeux de textures et de dorure», fait remarquer Maude Coudé.