Mettre de l'ordre dans un espace ouvert

Les lieux

Située à Laval, la coquette maison d'Élise, Dris et leurs enfants est remplie d'amour et baignée de lumière. Ayant profité de vastes rénovations, la maison autrefois divisée en plusieurs pièces propose aujourd'hui une aire à vivre décloisonnée et spacieuse.

Le défi

Les environnements de style loft sont très en vogue, avec raison. Conviviales et décontractées, ces aires à vivre sont rassembleuses et mettent au premier plan les activités familiales. Le seul bémol? Le manque de rangement marqué qu'un tel concept exige par l'absence de murs où nicher des garde-robes et des unités de rangement mural. Étant parents de deux jeunes enfants, Élise et Dris ont rapidement vu leur maison envahie de jouets et d'accessoires de puériculture, ce qui leur laissait peu de place où recevoir et où se retrouver entre adultes.

La zone de travail

Après les heures de bureau, Dris doit parfois travailler de la maison. Adossé à une grande fenêtre, le bureau est a priori de bonne taille. Son accès n'était toutefois pas favorable, et il servait la plupart du temps de rangement pour le coussin de la belle Lucie, le chien familial, mais aussi de lieu d'atterrissage des accessoires pour le change du bébé, les jouets du petit (futur grand joueur de tennis) et même la chaise d'allaitement. Créer des zones claires est une leçon importante lorsque l'on vit dans un environnement décloisonné. Dans le cas du bureau, j'ai ancré cet espace par quelques gestes simples de réaménagement. D'abord en déplaçant de la grande bibliothèque les livres techniques pour les ranger dans la petite bibliothèque adjacente à la surface de travail. Ensuite, j'ai déplacé le parc portatif du bébé qui avait comme seule utilisation de servir de table à langer, une activité qui a trouvé sa raison d'être ailleurs dans la maison. Plusieurs objets décoratifs, que le couple possédait déjà, ont été installés au mur pour compléter la vignette.

La grande bibliothèque

Pièce de résistance du décor, la grande bibliothèque est un projet du couple. D'aspect rustique et faite de bois massif, elle prend beaucoup de place visuellement dans la pièce. Une situation qui était exacerbée par le fait qu'elle était surchargée de jouets, de souvenirs de voyages, de livres et de photos. Puisque la bibliothèque était située dans un lieu idéal (et qu'elle était solidement fixée au mur !), je n'ai pas cru bon de la déplacer, préférant plutôt m'attarder à son contenu. Amoureuse des livres, je partage l'avis du couple qu'il est important d'initier les enfants à la lecture dès leur plus jeune âge. Reste que les étagères étaient tellement remplies de livres ludiques et éducatifs que leur effet créait davantage une sursimulation sensorielle qu'un endroit inspirant et invitant. J'ai retiré plus des deux tiers des livres qui s'y trouvaient et je les ai descendus dans une jolie étagère sous-utilisée dans la chambre du petit. Ne sont restés, dans le salon, que les livres appropriés à son âge et à ses champs d'intérêt du moment, et quelques ouvrages thématiques (Noël oblige). Le reste de la bibliothèque a été un plaisir à réaménager avec en tête l'objectif de mettre en valeur la foison de magnifiques accessoires dénichés lors de voyages ou qui possèdent une valeur sentimentale.

Le canapé et les fauteuils vintage

Élise et Dris se sont procuré un canapé de grande taille, recouvert d'un tissu gris passe-partout. Adossé à la salle à manger, celui-ci constituait la seule source d'assise du salon. Dans l'aménagement d'une pièce multifonctionnelle, je pense toujours à créer plusieurs zones de conversation avec des assises variées. En déplaçant le canapé, pour qu'il soit face au foyer plutôt que de lui tourner le dos, j'ai pu remonter du sous-sol un fauteuil vintage qui avait son jumeau en bout de table dans la salle à manger. Ces deux fauteuils créent une seconde zone de conversation et offriront davantage de places assises pour les visiteurs. Un tapis magnifique, encore dans son emballage d'origine, a trouvé sa place sous l'agencement et aide à clairement définir la zone salon.

La grande armoire

Seule unité de rangement fermée du salon, l'armoire est un meuble de belle stature qui était cachée dans le coin de la pièce. Déplacée de 40 cm seulement, elle retrouve ses lettres de noblesse. À l'intérieur se cachait un second écran de télévision qui prenait une immense portion de l'espace de rangement. Le téléviseur enlevé, un coin de rangement pour le matériel de bricolage a pu être créé.

L'orientation de la pièce

Souvent, l'objectif espéré en ouvrant le rez-de-chaussée pour le dépouiller de ses murs est d'unifier l'aire à vivre en créant une grande zone de style loft où toutes les activités de la maison sont concentrées. Situé dos à la salle à manger, le canapé avait pour effet de couper visuellement la pièce en deux, ce qui semble contre-intuitif lorsqu'on considère l'objectif premier de ce genre de pièce. Un simple jeu de déplacement a redonné à l'oeil cette impression de décloisonnement et d'ampleur. Par la même occasion, le foyer - élément important de la pièce - a pu être mis en valeur et sera dorénavant davantage apprécié et utilisé.