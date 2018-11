Coquo, la cuisine qui vous suit partout

Personnaliser soi-même sa cuisine, déplacer les meubles qui la composent à l'envi dans n'importe quelle pièce de la maison ou les emporter lors d'un déménagement: tel est le nouveau concept de mobilier modulaire coquo, dessiné et fabriqué dans des matériaux nobles par l'entreprise montréalaise Cuisines Steam.

Coquo a vu le jour il y a quelques mois après quatre années de travail. «On fait de la cuisine sur mesure depuis 16 ans et on voulait créer un concept différent, comme de l'ameublement, parce qu'on a senti un besoin de revisiter la cuisine. On a remarqué que les gens tendaient à casser la linéarité en intégrant par exemple un meuble de grand-mère dans la pièce. Le mouvement était là, mais rien n'était prédéfini», explique Brigitte Boulanger, cofondatrice de l'entreprise.

L'idée a germé et il en résulte trois collections de meubles modulaires autoportants imaginés pour répondre à tous les styles d'intérieurs.

«Nos meubles sont intemporels et peuvent fonctionner dans toutes les pièces. Le principe était de faire un design durable d'achat à long terme; la qualité du produit était donc très importante et on a éliminé automatiquement la mélamine.»

Mme Boulanger ajoute que l'esprit du concept est aussi de transmettre les meubles de génération en génération. Leur choix s'est tourné vers le chêne et l'acier et chaque module est fini sur les quatre faces pour être beau de tous les côtés.