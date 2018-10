Transformation d'un jour: repenser un bureau à domicile

Les lieux

L'appartement coquet d'Isabelle, de Mathieu et de leur fille Rosalie a beaucoup de charme architectural et de détails typiquement montréalais, dont une grande pièce double qui sert à la fois de salon et de bureau à domicile pour deux personnes ayant un travail aux exigence bien précises. Mathieu est graphiste et, sous l'enseigne de Sérif et Glyph, Isabelle est peintre sur céramique et créatrice d'objets déco.

Le défi

Le défi est de taille. D'un côté, il a besoin de ses deux écrans d'ordinateur et d'une vaste collection de livres de référence. De l'autre, elle a besoin de ses étagères d'entreposage, de surfaces de séchage, d'un atelier de travail et d'une zone d'emballage. Comment concilier leurs besoins dans un espace qui paraît a priori très réduit, tout en maximisant l'espace «salon» où joue leur fille? Avec une saine dose de désencombrement et d'organisation!